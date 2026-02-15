Романтични емоции не липсваха и сред състезателите на празника на влюбените Свети Валентин, Организаторите на олимпийските игри се постараха към олимпийския дух да прибавят и романтика. Италианските фигуристи Шарлин Гиняр и Марко Фабри се насладиха на последния си олимпийски Свети Валентин. Те присъстваха на специално събитие в Милано, организирано за двойките състезаващи се на Игрите. Те разрязаха торта и си размениха трогателни видеосъобщения.

Историята им започва далеч от светлините на прожекторите, когато и двамата внезапно остават без партньори в края на сезон 2009 година. Фабри се пързаля за Италия, а Гиняр за Франция.

В желанието си да рестартират кариерите си, те се свързват чрез онлайн сайт за намиране на партньори за фигурно пързаляне и си уреждат проби във Франция.

"Още от самото начало чувствахме, че нещо може да се получи между нас. Търсихме партньори и като се намерихме, знаехме, че сме един за друг. Изживяваме всичко на тези игри, наслаждаваме се и сме готови за последния ни танц. Повече от 16 години по-късно се пързаляме рамо до рамо", разказа

С наближаването на края на игрите, двамата разкриха, че ще вземат участие в демонстративния гала концерт по фигурно пързаляне в навечерието на церемонията по закриването.

Вижте материала във видеото!