ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мария Киркова: Надявам се Анина Цурбриген да покаже най-доброто от себе си в олимпийския си дебют

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Бившата националка ще бъде в ролята на треньор на единствената ни представителка в алпийските ски в Милано/Кортина

мария киркова надявам анина цурбриген покаже доброто себе олимпийския дебют
Бившата българска състезателка Мария Киркова ще бъде част от щаба на България в алпийските ски на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Тя е треньор на 22-годишната Анина Цурбриген, която утре ще направи своя олимпийски дебют в гигантския слалом на пистата "Олимпия деле Тофане“ в Кортина д'Ампецо. На 18 февруари Цурбриген ще стартира и в слалома.

"За мен е малко различно (за ролята на треньор), но съм щастлива, че отново съм на такъв голям форум и разбира се, надявам се да допринеса каквото мога за българския спорт и да помогна с каквото мога. Така че се радвам, че съм тук“, заяви Киркова.

Тя има богат олимпийски опит като състезател, след като участва на Игрите във Ванкувър 2010, Сочи 2014 и Пьончан 2018. Най-доброто ѝ класиране е 33-о място в спускането във Ванкувър.

Анина Цурбриген е родена в Швейцария, но има български корени по майчина линия и ще бъде единствената представителка на страната в алпийските дисциплини. Според Киркова младата скиорка се намира в добро състояние преди старта.

"Анина се чувства добре, доста развълнувана е, все пак за нея това е първа Олимпиада. Надявам се да успее да се събере психически, защото тя е добър скиор, и да направи едно силно представяне за България“, каза треньорката.

Двете вече са направили тренировка на трасето в Кортина.

"Вчера бяхме там, разгледахме. Сравнително приятна писта, с малко стръмна част в началото, после равна. Не е много трудна, така че се надявам да ѝ пасне и да направи добър резултат“, обясни Киркова.

Очакванията преди старта остават премерени, но с оптимизъм.

"Все пак това е Олимпиада. Всички най-добри състезатели са тук. Ще бъде трудно. За нея като цяло се надявам да успее да покаже това, за което е тренирала. Тя тренира в чужбина, а аз съм тук, за да ѝ помагам. Надявам се да успее да пренесе това, което показва в тренировките, в състезанието, защото то е нещо различно. Затова сме тук – да я мотивираме и да направи достойно представяне“, допълни тя.

Киркова и щабът са в Кортина от два дни и вече усещат олимпийската атмосфера.

"Имаме доста задачи да свършим, но това, което видяхме - една прекрасна атмосфера. Все пак е Олимпиада. Всички са много щастливи, както и ние, че сме тук и се надяваме да направим едно достойно представяне“, завърши тя.

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано Кортина 2026 #Мария Киркова

