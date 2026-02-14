БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Анина Цурбриген: Надявам се да накарам България да се гордее

Чете се за: 01:57 мин.
Алпийски ски
Тя ще направи дебют на зимни игри утре в гигантския слалом на пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина д'Ампецо.

анина цурбриген надявам накарам българия гордее
Снимка: БТА
Състезаващата се за България в алпийските ски Анина Цурбриген се надява да представи достойно страната на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

Родената в Швейцария 22-годишна Цурбриген, чиято майка е българка, ще направи дебют на зимни игри утре в гигантския слалом на пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина д'Ампецо. Състезанието започва в 11:00 и ще бъде излъчено по БНТ 3.

Тя проведе последна тренировка на подготвителното трасе в Добиако под надзора на треньорката си Мария Киркова.

„Това са първи Олимпийски игри за мен и съм много, много развълнувана. Чувствам се наистина добре и нямам търпение да застана на старта и да дам всичко от себе си, очаквам го с голямо нетърпение", заяви тя в интервю за представителите на българските медии на италианска земя.

"Не тренирам за първи път тук, но се радвам, че имам възможност да се спусна отново по това трасе, за да почувствам по-добре ските преди състезанието утре. Харесва ми. Днес светлината не е много добра, но това е предизвикателство и, знаете, в състезанието понякога също времето не е най-доброто, така че трябва да се научиш и да се адаптираш. Така че това е много добра тренировка", каза Анина.

"Целта ми е просто да бъда себе си, да се чувствам комфортно в тази обстановка и да направя възможно най-доброто спускане по пистата, да стигна до финалната линия, да съм доволна от направеното и да накарам България да се гордее“, допълни младата състезателка.

„Горда съм, че представлявам България. Много се радвам!“, завърши Цурбриген на български език.

