Иран е готов да обсъди компромис за ядрената си сделка?

Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Снимка: БТА/Архив
Иран е готов да обсъди компромис за ядрената си сделка, ако Съединените щати са склонни да вдигнат санкциите срещу Техеран.

Това заяви в интервю за Би Би Си иранският заместник-министър на външните работи Маджид Тахт-Раванчи. Американският президент Доналд Тръмп многократно заплаши Иран с военна намеса, ако не бъде постигнато споразумение за ядрената сделка, както и след насилственото потушаване на протестите в Иран, при които загинаха хиляди.

Съединените щати продължават за засилват военното си присъствие в региона. До момента Вашингтон многократно заявяваше, че Техеран спира преговорния процес. Следващите разговори между Съединените щати и Иран е планиран за вторник.

