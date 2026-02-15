Петима българи на старт днес на Игрите в Милано-Кортина

Петима българи ще се състезават днес на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Стартовете и на петимата ще бъдат излъчени в ефира на БНТ.

Скиорката Анина Цурбриген ще участва в гигантски слалом с номер 45, а началото на първия манш е в 11:00 часа на пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина д' Ампецо. Вторият манш е от 14:30 часа.

22-годишната Цурбриген, чиято майка е българка, но е родена в Швейцария, ще дебютира на зимни Игри.

В 12:15 часа стартира преследването на 12.5 километра в биатлона за мъже, като в него ще се включат Благой Тодев и Константин Василев.

Големите надежди в неделя са насочени към преследването на 10 километра в женския биатлон, което започва в 15:45 часа в Антхолц-Антерселва. Четвърта ще потегли Милена Тодорова, а 11-а е Лора Христова, като и двете имат реални шансове да се борят за отличията. Христова стигна до бронза на 15 км, а Милена Тодорова завърши четвърта вчера в спринта на 7,5 км.

Програмата на БНТ - 15 февруари (неделя):

БНТ 1

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма

12:10-13:15 Биатлон, 12,5 км преследване (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

15:30-15:40 Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (мъже) – репортаж

15:40-16:45 Биатлон, 10 км преследване (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма

БНТ 3

10:55-12:30 Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), I манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо

12:55-14:15 Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (мъже) – пряко предаване от Тезеро

14:25-15:45 Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), II манш - пряко предаване от Кортина д’Ампецо

15:45-16:45 Биатлон, 10 км преследване (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма

22:00-0:40 Хокей на лед (мъже): САЩ - Германия – пряко предаване от Милано