Петима българи на старт днес на Игрите в Милано-Кортина

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Чете се за: 02:12 мин.
Зимни
Стартовете и на петимата ще бъдат излъчени в ефира на БНТ.

милано кортина 2026 биатлон жени спринт галерия
Петима българи ще се състезават днес на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Стартовете и на петимата ще бъдат излъчени в ефира на БНТ.

Скиорката Анина Цурбриген ще участва в гигантски слалом с номер 45, а началото на първия манш е в 11:00 часа на пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина д' Ампецо. Вторият манш е от 14:30 часа.

22-годишната Цурбриген, чиято майка е българка, но е родена в Швейцария, ще дебютира на зимни Игри.

В 12:15 часа стартира преследването на 12.5 километра в биатлона за мъже, като в него ще се включат Благой Тодев и Константин Василев.

Големите надежди в неделя са насочени към преследването на 10 километра в женския биатлон, което започва в 15:45 часа в Антхолц-Антерселва. Четвърта ще потегли Милена Тодорова, а 11-а е Лора Христова, като и двете имат реални шансове да се борят за отличията. Христова стигна до бронза на 15 км, а Милена Тодорова завърши четвърта вчера в спринта на 7,5 км.

Програмата на БНТ - 15 февруари (неделя):

БНТ 1

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма

12:10-13:15 Биатлон, 12,5 км преследване (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
15:30-15:40 Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (мъже) – репортаж

15:40-16:45 Биатлон, 10 км преследване (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма

БНТ 3

10:55-12:30 Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), I манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо

12:55-14:15 Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (мъже) – пряко предаване от Тезеро

14:25-15:45 Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), II манш - пряко предаване от Кортина д’Ампецо

15:45-16:45 Биатлон, 10 км преследване (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма

22:00-0:40 Хокей на лед (мъже): САЩ - Германия – пряко предаване от Милано

Свързани статии:

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
#Милано/Кортина 2026

Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя
Жълт и оранжев код за обилни валежи в неделя
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската конференция по сигурността Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската конференция по сигурността
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на изборите на 19 февруари Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на изборите на 19 февруари
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
250 000 души се събраха на мащабен протест в Мюнхен срещу иранските...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението и...
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени
Чете се за: 17:00 мин.
У нас
