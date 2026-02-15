БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Дъжд, сняг и слънце ще се редуват през новата седмица

У нас
Снимка: илюстративна
Днес ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд на места, главно в южните и източните райони значителни по количество и с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, в Източна България и районите разположени близо до северните планински склонове ще е силен и поривист.

По-късно през деня ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. Максималните температури ще са между 12 и 17 градуса, по-високи в местата чувствителни на южен вятър. През нощта в Югозападна България и източните райони все още ще превалява дъжд, в планинските райони - слаб сняг, но до сутринта валежите ще спрат.

Утре облачността ще е разкъсана, следобед над източната половина от страната предимно значителна и на места в югоизточните райони ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 8 и 13 градуса, по Черноморието - от 6 до 10.

Във вторник температурите значително ще се понижат, ще има и повсеместни, на места значителни валежи. В Северна и Западна България ще вали сняг и ще се образува снежна покривка. В Горнотракийската низина и по Черноморието ще вали дъжд, който със застудяването вечерта ще преминава в сняг.

В четвъртък ще бъде предимно слънчево, но на места в равнините ще е мъгливо. Дневните температури ще се повишат значително. В петък още преди обяд ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат цялата страна, а със застудяването почти навсякъде ще преминават в сняг. Очакват се значителни валежи, образуване на снежна покривка, а по планинските проходи ще има и виелици.

