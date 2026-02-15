Константин Василев: Днес определено ми беше най-трудният ден

Константин Василев завърши на 57-о място в преследването на 12.5 километра на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Василев финишира за 40:00.7 минути след седем пропуска в стрелбата.

"Днес определено ми беше най-трудният ден. Откъм стрелбата нормално с оглед на предните стартове. Седем грешки, по-малко от индивидуалното, значи има развитие", коментира националът пред БНТ веднага след старта.

"На мен лично ми беше тежко днес, но иначе е нормално", добави той.

Василев смята, че не е усетил напрежение от факта, че е дебютант.

Запитан дали е имал усещане, че може да се представи по-добре, той отговори:

"Да, определено, не е от притеснение да не се представя добре, нещо друго е. Не знам какво е точно."

