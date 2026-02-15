БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Константин Василев: Днес определено ми беше най-трудният ден

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази
Константин Василев: Днес определено ми беше най-трудният ден
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Константин Василев завърши на 57-о място в преследването на 12.5 километра на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Василев финишира за 40:00.7 минути след седем пропуска в стрелбата.

"Днес определено ми беше най-трудният ден. Откъм стрелбата нормално с оглед на предните стартове. Седем грешки, по-малко от индивидуалното, значи има развитие", коментира националът пред БНТ веднага след старта.

"На мен лично ми беше тежко днес, но иначе е нормално", добави той.

Василев смята, че не е усетил напрежение от факта, че е дебютант.

Запитан дали е имал усещане, че може да се представи по-добре, той отговори:

"Да, определено, не е от притеснение да не се представя добре, нещо друго е. Не знам какво е точно."

Вижте интервюто във видеото!

Свързани статии:

Константин Василев завърши 57-и в преследването в биатлона в Милано/Кортина, Мартин Понсилуома спечели титлата
Константин Василев завърши 57-и в преследването в биатлона в Милано/Кортина, Мартин Понсилуома спечели титлата
Другият българин в надпреварата - Благой Тодев, беше затворен с...
Чете се за: 02:20 мин.
Благой Тодев: Физически съм най-зле от две години, стрелбата и трасето бяха трагични
Благой Тодев: Физически съм най-зле от две години, стрелбата и трасето бяха трагични
Българинът бе затворен с обиколка в преследването на 12.5 км в...
Чете се за: 02:07 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около действията на МВР
3
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
4
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
5
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Най-четени

Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
1
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
2
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
3
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
4
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
5
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
6
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...

Още от: Специално за БНТ

Благой Тодев: Физически съм най-зле от две години, стрелбата и трасето бяха трагични
Благой Тодев: Физически съм най-зле от две години, стрелбата и трасето бяха трагични
Слави Бинев: За Летните олимпийски игри си пожелавам няколко медала в таекуондото Слави Бинев: За Летните олимпийски игри си пожелавам няколко медала в таекуондото
Чете се за: 01:15 мин.
Екатерина Дафовска: Медалът на Лора Христова е плод на много труд Екатерина Дафовска: Медалът на Лора Христова е плод на много труд
Чете се за: 01:45 мин.
Милена Тодорова през сълзи: Тъжно ми е, когато всичко се реши от една мишена, боли Милена Тодорова през сълзи: Тъжно ми е, когато всичко се реши от една мишена, боли
Чете се за: 01:45 мин.
Лора Христова: Смятам, че се получи добро състезание и съм доволна от резултата Лора Христова: Смятам, че се получи добро състезание и съм доволна от резултата
Чете се за: 01:47 мин.
Мария Здравкова: Зле се представих, аз съм реалистка Мария Здравкова: Зле се представих, аз съм реалистка
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за купуване на гласове
Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за купуване на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Свлачище затрудни движението в Кресненското дефиле Свлачище затрудни движението в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
След повреда спират отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй" След повреда спират отново шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Костадин Ангелов: Към настоящия момент Делян Добрев не е депозирал...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ролята на ЕС в новия дневен ред – сред темите на Мюнхенската...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Главен път, осеян с дупки: Жители на Елхово и региона излязоха на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ