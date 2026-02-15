БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бащата на Лора Христова: Спокойно се прежвяват изстрелите й и състезанията са лесни за гледане

от БНТ , Репортер: Борил Гочев
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Христо Христов е горд от представянето на своята дъщеря.

бащата лора христова очакваме големи резултати нея
Бащата на Лора Христова - Христо сподели, че е горд от представянето на дъщеря си на Зимните олимпийски игри.

След бронзовия медал в индивидуалния старт на 15 км, българската националка завърши 11-а в спринта на 7,5 км и 7-а в преследването на 10 км.

"Спокойно се преживяват изстрелите на Лора Христова - 20 от 20. Големи резултати не чакаме. Удовлетворен съм и се радвам. Благодаря на подкрепата на целия състав", сподели той в интервю за БНТ.

Биатлонистката е изпитала болки в кръста преди преследването на 10 км.

"За мен състезанията са лесни за гледане. Щастието е равно на очакванията минус реалността. Днес каза, че малко я боли кръста, но по всяка вероятност е по-спокойна. Казах й приятен старт. Пожелавам й да е здрава и да постигне целите и мечтите си", допълни гордият родител.

Вижте цялото интервю във видеото.

Блестяща Лора Христова завърши седма с 20 от 20 при стрелбата, Милена Тодорова 14-а в преследването на 10 км в Милано/Кортина
Блестяща Лора Христова завърши седма с 20 от 20 при стрелбата, Милена Тодорова 14-а в преследването на 10 км в Милано/Кортина
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Лора Христова

