250 000 души се събраха на мащабен протест в Мюнхен срещу иранските власти

Христо Ценов
Всичко от автора
Чете се за: 00:52 мин.
По света
250 000 души събраха мащабен протест мюнхен иранските власти
Снимка: ЕПА/БГНЕС
250 000 души се събраха на мащабен мирен протест в Мюнхен срещу иранските власти. Данните са на германската полиция.

Демонстрантите призоваха към смяна на режима в Техеран и изразиха подкрепа за опозиционната фигура Реза Пахлави.

Синът на последния ирански шах заяви, че ще има още жертви на режима на аятоласите, ако "демокрациите седят и наблюдават".

Протестиращите носеха ирански флагове от времето преди Ислямската революция от 1979 г. В шествието участва и американският сенатор от републиканската партия Линдзи Греъм, който заяви, че "помощта е на път".

Режимът в Иран е изправен пред международна критика за нарушаване на човешките права.

