Нова версия за атаките срещу кмета на Бистрица Самуил Попов

Столичният кмет Васил Терзиев настоя да се осигури охрана на кмета на Бистрица Самуил Попов. Причината - палежа на автомобила и входната врата на дома на Попов. Днес кметове от цялата страна се събраха в знак на протест срещу насилието над кметове. Появи се и нова версия за атаките срещу Самуил Попов - нерегламентирано изсипване на земна маса до селото.

След умишления палеж на автомобила и входната врата на дома на Самул Попов - една от версиите за посегателството, може да се окаже разкрито от него нерегламентирано разтоварище за изсипване на земна маса от различни строителни фирми.

Самуил Попов - кмет на Бистрица: "Ощетява се общинският и държавният бюджет, но по-големият риск е възможността да се образува свлачище – нещо, което вече сме виждали в курортен комплекс "Елените". Когато се извършва нерегламентирана дейност, тя подлежи на санкции. Подал съм сигнали срещу конкретни нарушители. Различни фирми са."

Веселина Попова - съпруга на кмета на Бистрица: "Мисля, че от там идва цялата работа. Може да е настъпил нечии друг интерес с работата, която върши."

Попов е подавал сигнали до различни институции през години, но съдействие - няма.

Самуил Попов - кмет на Бистрица: "Интересно е, че двама министри на вътрешните работи не успяха да връчат три акта за административни нарушения. Два акта съм предал на господин Атанас Илков, а един – на господин Митов. Впоследствие бяха съставени още три акта за същото юридическо лице, които внесох в приемната на Министерския съвет до председателя Росен Желязков, за да бъдат предадени на министъра на вътрешните работи."

Кметът на Бистрица все още не знае кой е извършил палежа, въпреки петимата задържани от СДВР вчера. А днес кметът на София - Васил Терзиев поиска да бъде назначена охрана на Попов, a той отговори така.

Самуил Попов - кмет на Бистрица: "Взети са мерки. Като преосмислих нещата и на едната камера видях колко много е задимено, мога да ви кажа, че това не е съвместимо с живота."

снимки: БТА

Други пострадали кметове и управници от цялата страна подкрепиха Попов.

Никола Гостев - зам.-председател на Сдружението на кметовете на кметства в България: "Доста колеги са сплашвани, бити, заплашвани с убийство, това не може да продължава в 21 век." Цветанка Здравкова - кмет на Владая: "Всички малки населени места имат проблем, няма полицейско присъствие, няма през нощта полиция, която да възпрепятства тези набези. Ние като кметове трябва да сме в ролите на полицай, а нямаме такива правомощия.

Кметовете заявиха, че основен проблем в кметствата им остават незаконните сметища.