Васил Терзиев поиска охрана за кмета на Бистрица

ИЗВЕСТИЯ

У нас
терзиев оставката радев раздвижване политическия терен
Снимка: БТА
Настоявам компетентните органи незабавно да осигурят охрана на кмета на Бистрица Самуил Попов. Това написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във Фейсбук след случая от вчера с палежа на дома на Самуил Попов.

"При отправени заплахи, подадени сигнали и поредно извършено посегателство държавата е длъжна, макар и вече закъсняла, да гарантира сигурността му", пише Терзиев.

"Зад подобни атаки стои не само един избран представител, а семейство и деца, които живеят със страх. Публичната длъжност не трябва да е присъда за близките ти", допълва още кметът на София.

По думите на Васил Терзиев кметовете - независимо от партията и политическия им цвят - трябва да работят спокойно.

"Ние сме най-близо до хората и когато един кмет бъде сплашван, това е натиск върху цялата общност. В последните години видяхме различни форми на атаки - срещу мен, срещу Благомир Коцев, продължават и тези срещу Самуил Попов", отбелязва Васил Терзиев.

"Какво още трябва да се случи, за да има превенция? Да изгори човек? Държавата не трябва да чака трагедия, за да действа", посочва още Васил Терзиев.

Според него ресурсът за охрана трябва да бъде насочен там, където има реален риск - към служителите, които са обект на заплахи заради работата си, вместо към самозабравили се депутати, които ги е страх да посрещнат “народната любов” на улицата.

#кметът на Бистрица #Самуил Попов #кметът Васил Терзиев #София

