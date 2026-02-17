Новините 17.02.2026 г.

Акценти за деня:

В Румъния обсъждат въвеждането на задължително медийно и дигитално образование

Румънският парламент обсъжда въвеждането на нов задължителен предмет – медийно и дигитално образование. Ако законът бъде приет, новият предмет ще стартира от учебната 2027-2028 година. Целта на инициативата е да намали зловредното влияние на социалните мрежи, като подобри информираността и критичното мислене сред учениците.

Китай посрещна Лунната нова година, която е под знака на огнения кон

Настъпи Лунната нова година и празненствата вече са в ход. Тя ще премине под знака на огнения кон. В китайския зодиак конят е символ на свобода, движение, сила и независим дух, вещаещ динамични обрати и развитие през годината.

Котаракът Лари отпразнува 15 години служба на „Даунинг стрийт“ 10

Във Великобритания една легенда с четири лапи и мустаци отпразнува 15 години стабилна държавна служба – котаракът Лари. Официалният ловец на мишки на британското правителство е символ на стабилността, като е посрещнал общо 6 премиери в прочутата резиденция на „Даунинг стрийт“ 10.

Зоопарк във Франция посрещна раждането на бебе слонче

Зоологическа градина в Централна Франция посрещна раждането на бебе слонче. То тежи 150 килограма и беше описано от директора на зоопарка като „много, много голямо“.

Виенският оперен бал отново представи своите дебютанти

Тази година Виенският оперен бал отново представи своите дебютанти. Десетки млади двойки, обикновено на възраст между 18 и 24 години, откриват бала с тържествения танц полонез, последван от първия валс.

СПОРТ

Александра Фейгин излиза на леда днес на Зимната олимпиада

Днес единствената ни състезателка в столицата на Ломбардия започва своето състезание. Александра Фейгин излиза в кратката програма при жените във фигурното пързаляне. Малко преди старта ѝ тя се срещна с нашия специален пратеник на Олимпиадата Амира.

Лора Христова ще дари свой състезателен екип на Олимпийския музей в Лозана

Бронзовата медалистка от Зимните олимпийски игри, биатлонистката Лора Христова, ще дари свой състезателен екип на Олимпийския музей в Лозана. Това ще стане след последния старт от програмата на биатлона в Милано-Кортина 2026 – масовия старт при жените на 21 февруари.

Румънски плувец е победител в анкетата „Спортист на Балканите“

Румънският плувец Давид Попович е победител в 52-то издание на анкетата на БТА „Спортист на Балканите“ за 2025 г. Втора позиция заема сръбският баскетболист Никола Йокич, а тежкоатлетът Карлос Насар е на трето място.