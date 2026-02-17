Китай посрещна Лунната нова година, която е под знака на огнения кон

Настъпи Лунната нова година и празненствата вече са в ход. Тя ще премине под знака на огнения кон.

В китайския зодиак конят е символ на свобода, движение, сила и независим дух, вещаещ динамични обрати и развитие през годината. Според поверията, в това време успех постигат хората, които действат решително, поемат отговорност и не се страхуват от нови пътища.

По традиция празненствата в Китай започват още в навечерието на новолунието и продължават 15 дни, завършвайки с Празника на фенерите, който символизира светлина, завършеност и ново начало.