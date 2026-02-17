Котаракът Лари отпразнува 15 години служба на „Даунинг стрийт“ 10

Във Великобритания една легенда с четири лапи и мустаци отпразнува 15 години стабилна държавна служба – котаракът Лари. Официалният ловец на мишки на британското правителство е символ на стабилността, като е посрещнал общо 6 премиери в прочутата резиденция на „Даунинг стрийт“ 10.

В парламента дори твърдят, че 19-годишният Лари е с по-висша длъжност от останалите власти. Рейтингът на одобрение на котарака в социалните мрежи е много висок.

Сред задълженията му са посрещане на дипломатически гости, проверка на системите за сигурност и тестване на антични мебели за дрямка. Лари е известен със студенината си към мъжете гости, като единственото изключение досега е бил американският президент Барак Обама.