ИЗВЕСТИЯ

Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Първи случай на грип у нас
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
В кои сектори на икономиката недостигът на кадри е най-сериозен?

У нас
Недостигът на кадри вече оказва влияние върху икономиката на страната. Много бизнеси се развиват по-бавно от желанието си, заради липсата на персонал - показват данните на компаниите. Това кара различните дружества и асоциации да прилагат и различни методи за привличане на кадри. Строителната камара е създала онлайн платформа, компаниите работят с ученици и студени и увеличават различните социални придобивки. В кои сектори е най-сериозен недостигът и в кои има и излишък?

Един от секторите със сериозен недостиг на кадри е строителството. От бранша вече внасят работници от трети за Европейския съюз страни, както и са създали специална платформа за намиране на работа и привличане на българи от чужбина обратно у нас.

Любомир Качамаков, член на УС на Строителната камара в България: "В последните години браншът ни е в подем. Мога да кажа, че от тази година за първи път от създаването на камарата имаме повече от 8000 регистрирани строители в централния и професионален регистър. Но като цяло ние определено имаме нужда от работна ръка."

Все повече компании осъзнават, че трябва да търсят служители още от студентските скамейки. Затова и бизнесът се среща със студенти в УАСГ в края на седмицата.

Невена Оракова, студент в УАСГ: "Аз уча строително инженерство и искам да се занимавам със строеж на мостове. По принцип се надявам заплащането за строителни инженери да е доста високо и се надявам да намеря добра реализация в България и възможности за работа в чужбина."

Васил Христов, студент в УАСГ: "Според мен няма гладен строител, има некадърен, но гладен няма."

Сериозен недостиг на хора има и в здравеопазването, селското стопанство и туризма.

Георги Първанов, експерт по човешки ресурси: "Това, което виждаме, е една много противоречива картина, рекордна безработица, падаме под 5%. Няма да се учудя и 4 да стигнем. От другата страна - рекордно връщане на българи от чужбина, от третата страна - рекорден внос и остават поне 200 хиляди свободни работни места."

Любомир Качамаков, член на УС на Строителната камара в България: "Не сме правили статистика точно колко бройки са необходими на сектора, но в никакъв случай не са малко, защото в моята фирма, ние ако намерим квалифицирани работници, бихме могли да увеличим персонала с 10%.

Една от големите вериги магазини у нас са решили проблема си с кадрите като подготвят служители още от училище.

Павлина Бъчварова, мениджър "Проекти" на голяма търговска верига: "Решението на компанията да наема служители под 18 години е насочено към това по някакъв начин да улесним избора на хора за нашите магазини при такъв предизвикателен пазар на труда. Всъщност, учениците са изключително талантливи, много любопитни и с тях е приятно да се работи."

Компанията наема както ученици за ваканцията и не само, както и плаща после стипендии на студенти, които след завършване да се реализират в дружеството.

"Привлякохме около 80 ученика, като 60% от тях останаха да работят и през годината, защото позитивното е, че могат да работят с гъвкаво работно време."

Една от сериозните перспективи за браншовете е връщане на българите от чужбина. Това обаче не се случва с необходимите темпове.

Георги Първанов, експерт по човешки ресурси: "По отношение на връщането е трудно да се каже, липсва такава статистика особено от страните от ЕС. Моето очакване е за около 40 000 - 60 000 нетно връщане."

Основно се завръщат хора от Северна Европа и Северна Америка.

Георги Първанов, експерт по човешки ресурси: "Самите страни са променени, инфлацията и при тях е огромна. Това, което им остава в края на деня не е много, данъците са много по-високи в България. От друга страна виждат тук все повече интересни възможности в различни бизнеси."

Един от факторите хората да не се връщат са заплатите у нас. Въпреки че статистиката отчита увеличение на възнагражденията, това все още не е преимущество.

Георги Първанов, експерт по човешки ресурси: "Ръстът на заплатите в момента е около 13 - 14% и още не е свършила годината. През последните години също беше двуцифрен над 10%. Но е важно от каква база се тръгва, България тръгва от едни от най-ниските заплати в Европейския съюз."

Въпреки сериозната липса на кадри, има и браншове с излишък, където на практика няма работни места. Това са финансите, банките и застраховането.

#браншове с излишък #сектори в икономиката #недостиг на кадри #новини в Метрото

