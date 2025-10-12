Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море

Товарен кораб, плаващ под камерунски флаг е потънал днес в Черно море, на 140 мили източно от Варна. Сигналът за инцидента е получен малко след 13.00 часа в Морския спасителен координационен център.

В него се казва, че корабът "Елийн" е с пробойна в борда и нахлува вода. Капитанът е разпоредил екипажът на кораба, който е започнал да потъва във водите на Черно море, да го напусне. Няма данни за пострадали сред 10-членния екипаж от моряци от Украйна. Към района веднага са били насочени граничен катер от България, плавателен съд от Румъния и спомагателен кораб от Турция, намиращ се в близост до бедстващите моряци.

На място е бил изпратен и хеликоптер от Военноморските сили на България, като е имало и готовност, при нужда да бъде изпратен и наш военен кораб.

По данни на Министерството на транспорта и последният украински моряк е качен на борда на турски кораб. Екипажът ще бъде транспортиран до турско пристанище. Сложен е край на спасителната операция.