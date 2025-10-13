Кирил Котев: Можем да играем футбол и се надявам да се види

Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам. Това каза директорът на националните отбори Кирил Котев при заминаването на отбора на България за Испания, където утре ще се проведе поредната квалификационна среща от група за Е за участие на Мондиала в Северна Америка догодина.

Котев говори на Летище "Васил Левски" в София преди заминаването на българския национален тим за Испания.



"Първо искам да се поднеса съболезнования на близките на Добромир Жечев от името на цялата федерация. Успяхме да се възстановим, знаем какво ни очаква и излизаме срещу най-добрия отбор в Европа. Надяваме се да покажем играта от първото полувреме срещу Турция. Трябва да си изчистят главите и да дадат най-доброто от себе си. Знаем срещу кой играем - Испания е най-добрият отбор в Европа. Имаме нов треньор, надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам", каза Кирил Котев.

Очаквам да излезем със самочувствие, да се борим и да се изпълняват тактическите задачи. Можем да играем футбол и се надявам да се види. Всичко си зависи от нас, трябва да излезем от тази ситуация. Това в момента са най-добрите футболисти на България. Но не трябва да изпадаме в такива моменти като в събота – играем добре, до полувремето 1:1 и след това изпадаме в паника и се предаваме“, обясни Котев.

Той допълни, че футболистите са имали доста разговори и им е обяснено, че имат качества, но не бива да се стига до срив. И трябва да следват плана цял мач, за да няма амплитуди. "След една грешка започват още такива и това трябва да се изчисти".

Попитан какъв резултат би го задоволил във Валядолид в четвъртък вечер, Котев каза: "Какъвто и да е резултатът, не бива да се заблуждаваме. На първо място трябва да си изчистим всички тези грешки и да гледаме постепенно да се надграждаме. Но и да показваме постоянство", каза още директорът.