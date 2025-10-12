Поскъпване и поевтиняване на основните храни, плодове и зеленчуци на борсите през седмицата

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разнопосочно движение в цените на основните хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите у нас през седмицата показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава тази седмица с 0,13 процента до 2,267 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,270 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.

При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, най-много поскъпват червените и зелените чушки - с 4,22 на сто и с 3,56 на сто до 2,15 лева за килограм и 1,82 лева за килограм. Поскъпване се наблюдава също при зелето и то се продава с 3,16 на сто повече до 0,98 лева за килограм. Морковите са нагоре с 2,82 на сто и се търгуват по 1,22 лева за килограм. Цената на краставиците се вдига с 2,80 на сто до 2,15 лева за килограм, докато на доматите е надолу с 1,70 на сто до 2,55 лева за килограм. Най-много поевтиняват картофите - с 8,96 на сто до 0,92 лева за килограм. Цената на тиквичките пада със 7,03 на сто до 1,25 лева за килограм, а на зрелия лук кромид - с 1,17 на сто до 1,01 лева за килограм.

При плодовете най-значително поевтиняват дините - с 16,34 на сто до 0,54 лева за килограм. Лимоните са по-евтини с 9,55 на сто и се продават по 3,90 лева за килограм. Ябълките са надолу с 5,90 на сто до 2,52 лева за килограм. Поскъпване има при гроздето, което се търгува с 3,19 на сто повече до 2,99 лева за килограм. Бананите качват с 1,45 на сто до 2,80 лева за килограм.

Цената на кравето сирене се вдига с 1,45 на сто до 12,16 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" - с 1,27 на сто до 18,10 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 2,47 на сто нагоре и се продава по 1,39 лева за кофичка от 400 гр., а цената на прясното мляко пада с 0,44 на сто до 2,28 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска с 0,81 на сто и то се търгува по 3,11 лева за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,87 на сто до 7,02 лева за килограм, а яйцата (размер М) - с 1,88 на сто до 0,38 лева за брой на едро. Брашното тип 500 е с 1,97 на сто нагоре и се продава по 1,53 лева за килограм. Захарта поевтинява с 0,99 на сто до 1,80 лева за килограм. Олиото е надолу с 1,44 на сто до 3,15 на лева за литър. Оризът е с 0,73 на сто по-евтин до 3,25 лева за килограм, а лещата - с 1,51 на сто до 4,23 лева за килограм. Поскъпва зрелият фасул - с 0,31 на сто до 4,26 лева за килограм.

