10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:47 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра

Чете се за: 00:47 мин.
У нас
автобуси обслужват влаковата линия петрич кулата
Машинистите, които са управлявали влака, прегазил 49-годишен мъж на гарата в Мездра вчера, са с положителни проби за наркотици, съобщиха от полицията.

Единият от машинистите е с положителен резултат на канабис и метамфетамин, другият машинист е с положителна проба за метамфетамин.

Сигналът за прегазен човек е постъпил в 6.20 ч. Установено е, че това е 49-годишен мъж от Мездра, който бил част от персонала на влакова композиция. При навлизане на влака в района на гарата, мъжът опитал да слезе от локомотива преди композицията да е спряла и попаднал под коловозите на вагона. Починал е в линейка на път за болницата в Мездра.

По случая е образувано досъдебно производство.

#жп гара

