ИЗВЕСТИЯ

Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за...
Чете се за: 01:02 мин.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:17 мин.
Столичната община въвежда зелен билет за градския...
Чете се за: 00:42 мин.
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на...
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян на 22 декември заради повреда

Цветелина Катанска
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
години работят ядрените блокове аец козлодуй
Планира се на 22 декември шести блок на АЕЦ „Козлодуй” да бъде спрян заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината.

Повредата е възникнала в процеса на експлоатация на блока, който бе спрян на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство.

Екипите на атомната централа разполагат с резервни защитни устройства, които ще преминат независими външни проверки и изпитания, преди да бъдат монтирани. Всички ремонтни дейности се планират в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и се извършват с необходимото високо качество.

Парата, която се отделя в атмосферата, е продукт на пречистена вода от сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.

След изпълнение на необходимите ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната.

Пети блок работи по график.

БНТ и Румънската обществена телевизия с общ поглед към 1989
БНТ и Румънската обществена телевизия с общ поглед към 1989
Рая Паунова расте с помощта на "Българската Коледа" Рая Паунова расте с помощта на "Българската Коледа"
Чете се за: 02:10 мин.
След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на училище "Луи Брайл" След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на училище "Луи Брайл"
Чете се за: 03:02 мин.
Една от най-големите котви от XIX век открита в залива на Царево Една от най-големите котви от XIX век открита в залива на Царево
Чете се за: 03:45 мин.
Столичната община въвежда зелен билет за градския транспорт от 20 до 22 декември Столичната община въвежда зелен билет за градския транспорт от 20 до 22 декември
Чете се за: 00:42 мин.
Поклонението пред тленните останки на Боян Радев ще се състои в понеделник на националния стадион "Васил Левски" Поклонението пред тленните останки на Боян Радев ще се състои в понеделник на националния стадион "Васил Левски"
Чете се за: 02:15 мин.

Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Приключиха консултациите при президента, връчва проучвателен мандат след Нова година Приключиха консултациите при президента, връчва проучвателен мандат след Нова година
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на паркинги Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за плащане на паркинги
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Путин: Топката е в полето на Украйна и Запада Путин: Топката е в полето на Украйна и Запада
Чете се за: 02:37 мин.
Русия
ЕС с финансова подкрепа за Украйна: Киев ще получи заем от 90 млрд....
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Множество порнографски материали с деца иззети при разследването за...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Една от най-големите котви от XIX век открита в залива на Царево
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
