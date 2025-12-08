7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо

Земетресение със сила 7,5 по Рихтер разтърси японския остров Хокайдо. В сила е предупреждение за вълни цунами, като очакванията са те да достигнат до 3 метра. Няма данни за жертви и материални щети.

След земетресението японското правителство понижи нивото на предупреждението за цунами до "съобщаване за цунами". Трусът наложи евакуацията на близо 90 хиляди души в североизточна Япония.

Предупреждения за цунами бяха издадени за префектурите Хокайдо, Аомори и Ивате. А вълни с височина от 20 до 70 сантиметра са наблюдавани в няколко пристанища.

Епицентърът на земетресението е бил на 80 км от брега на префектура Аомори, на дълбочина 54 км. Няма данни за загинали и пострадали хора. На места е прекъснало електроподаването.