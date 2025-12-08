БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
Чете се за: 00:50 мин.
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:50 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

Без валежи и със сутрешни мъгли през следващите дни

Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Повече слънце ще има в южните райони на страната

без валежи сутрешни мъгли следващите дни
Снимка: илюстративна
През следващите дни ще бъде без валежи. Ще има и много слънчеви часове, но и райони със сутрешни мъгли, които на места ще се задържат през по-голямата част от денонощието. И утре денят в равнините, котловините и около водните басейни ще започне с мъгли и минимални температури между 1° и 6°, в София – около 2°.

На много места, главно по бреговете на Дунав, видимостта през целия ден ще остане намалена. В северните райони от страната облачността ще е значителна, но в южните времето ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат в ширки граници – от 5° в местата с най-трайни мъгли до около 13° в районите с най-много слънчеви часове, в София – около 9°.

Ще духа слаб западен, по Черноморието - умерен северозападен вятър. На морския бряг ще преобладава слънчево време, а максималните температури ще бъдат от 7° до 10°.

Добри условия за туризъм в планините във вторник - ще бъде слънчево, с умерен северозападен вятър. Температурите слабо ще се повишат и максималните по най-високите върхове ще бъдат от минус 1° на Мусала до плюс 1° на Черни връх.

Слабо затопляне предстои утре и в северозападните части от Балканите. В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, но както и в нашата страна, преди обяд на много места ще има мъгли.

Слънчево ще бъде утре и на Апенините, и в страните от Централна Европа. В Западна Европа ще остане много по-топло от обичайното, но ще бъде с валежи от дъжд. Предупреждение за значителни количества е обявено в Португалия и на Британските острови. Причината – добре изразен атлантически циклон, с име "Брам".

През следващите дни у нас ще преобладава слънчево време, в часовете преди обяд на много места – с мъгли. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 10° и 15°. В събота мъглите и слоестата облачност в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще са трайни и там дневните температури ще останат съществено по-ниски.

Студено сутрин, после слънце: Температури от 0° до 15°
Студено сутрин, после слънце: Температури от 0° до 15°
Облаци на студентския празник с максимални температури между 7° и 12° Облаци на студентския празник с максимални температури между 7° и 12°
Чете се за: 02:40 мин.
Посрещаме седмицата със слънчево време - температурите скачат до 14° Посрещаме седмицата със слънчево време - температурите скачат до 14°
Чете се за: 02:12 мин.
Студено и мъгливо време ни очаква Студено и мъгливо време ни очаква
Чете се за: 01:25 мин.
Сняг, дъжд или слънце през новата седмица? Сняг, дъжд или слънце през новата седмица?
Чете се за: 01:22 мин.
Жълт код за значителни валежи в почти цялата страна в събота Жълт код за значителни валежи в почти цялата страна в събота
Чете се за: 02:12 мин.

Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради финансовата стабилност Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради финансовата стабилност
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Недекларирани горива: Загуби за близо 580 милиона лева за държавата Недекларирани горива: Загуби за близо 580 милиона лева за държавата
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Студентите празнуват - какво помнят архивите за 8-и декември
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Евакуация по въздух: Трима моряци остават на танкера...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
