Без валежи и със сутрешни мъгли през следващите дни

През следващите дни ще бъде без валежи. Ще има и много слънчеви часове, но и райони със сутрешни мъгли, които на места ще се задържат през по-голямата част от денонощието. И утре денят в равнините, котловините и около водните басейни ще започне с мъгли и минимални температури между 1° и 6°, в София – около 2°.

На много места, главно по бреговете на Дунав, видимостта през целия ден ще остане намалена. В северните райони от страната облачността ще е значителна, но в южните времето ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат в ширки граници – от 5° в местата с най-трайни мъгли до около 13° в районите с най-много слънчеви часове, в София – около 9°.

Ще духа слаб западен, по Черноморието - умерен северозападен вятър. На морския бряг ще преобладава слънчево време, а максималните температури ще бъдат от 7° до 10°.

Добри условия за туризъм в планините във вторник - ще бъде слънчево, с умерен северозападен вятър. Температурите слабо ще се повишат и максималните по най-високите върхове ще бъдат от минус 1° на Мусала до плюс 1° на Черни връх.

Слабо затопляне предстои утре и в северозападните части от Балканите. В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, но както и в нашата страна, преди обяд на много места ще има мъгли.

Слънчево ще бъде утре и на Апенините, и в страните от Централна Европа. В Западна Европа ще остане много по-топло от обичайното, но ще бъде с валежи от дъжд. Предупреждение за значителни количества е обявено в Португалия и на Британските острови. Причината – добре изразен атлантически циклон, с име "Брам".

През следващите дни у нас ще преобладава слънчево време, в часовете преди обяд на много места – с мъгли. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 10° и 15°. В събота мъглите и слоестата облачност в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще са трайни и там дневните температури ще останат съществено по-ниски.