Студентите празнуват - какво помнят архивите за 8-и декември

У нас
Какво се пази в Държавния архив и какво разказват старите новинарски кадри?

Днес е празникът на българските студенти 8-и декември. Но винаги ли той е отбелязван на тази дата? Какво се пази в Държавния архив и какво разказват старите новинарски кадри? Ще ви покажем малко познати снимки на цар Борис Трети със студенти, ще си припомним и известният лапсус на Тодор Живков от 1987 година.

За първи път студентски празник у нас има през 1903-та по повод 15-ата годишнина на Софийския университет. Тогава България все още е Княжество. Празникът е на 25-и ноември, денят на Св. Климент Охридски. През 1916-та преминаваме към Григорианския календар и честването се премества на 8-и декември. В Държавния архив се пазят снимки, негативи и празнични речи от 30-те и 40-те години на миналия век. Както и ценни снимки от 1931-ва на цар Борис Трети, царица Йоана и княз Кирил със студенти.

Маргарет Поппетрова, експерт в Централния държавен архив: "Снимките на цар Борис Трети са от фонда на царското семейство, по този начин са попаднали при нас. Царят, който се намира на едно от честванията в Университета в София и преминава през празничен кордон от студентите заедно с ректора на Университета- проф. Янаки Моллов."

След 1944-та, за 18 години, 8-и декември е заменен със 17 ноември - Международен ден на студентите. През 1962-ра празникът е възстановен. От ерата на социализма в Архивите са запазени сценарии за тържества, поздравления, както и слово на председателя на НС Станко Тодоров към студенти от Великотърновския университет.

Маргарет Поппетрова, експерт в Централния държавен архив: "Речите на политическите лица също попадат тук чрез документите от техните лични фондове и затова са запазени в този вариант- включително виждате чернови с нанесени бележки от тях."

Поглеждаме и в архива на БНТ. В кинопреглед от 1967-ма студентите отбелязват празника с ръководството на партията и държавата. В основата на срещата е словото на другаря Тодор Живков - изглежда властта винаги е искала да бъде близо до студентите.

Тодор Живков - генерален секретар на ЦК на БКП и министър-председател на НРБ: "И да ви пожелая успехи в овладяването на науката, на вашето изграждане като достойни граждани на Народна Република България."

През 1987-ма камерата пък е документирала все още помнената фраза на първия партиен ръководител.

Тодор Живков - генерален секретар на ЦК на БКП и министър-председател на НРБ: "Позволете ми от името на моите другари и от свое име най-сърдечно, по приятелски, по братски да ви приветствам по случай традиционния, голям празник на българското студентство 8-и март… 8-ми декември."

След 10 ноември 1989 година студентите участват в стачки и протести, в кръгли маси и шествия, в историческите демократични промени. А празникът остава да живее - и така вече 122 години!

Честит 8-и декември!

