Меморандум за сътрудничество подписаха СУ "Св. Климент Охридски" и Токийският университет

Институтът GATE към Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Токийският университет подписаха днес Меморандум за сътрудничество.

Споразумението подписаха проф. Силвия Илиева от Института в България и проф. Нобору Кошизука от страна на японските партньори.

То открива възможности за съвместни проекти в областта на изкуствения интелект и модерните технологии. Но и иновативна промяна в образователни програми на студентите.

проф. Силвия Илиева, директор на Института GATE към Софийски университет "Св. Климент Охридски": "Изкуственият интелект, пространствата от данни, тоест направления и технологии, които са много актуални и това ще донесе много по-бързо развитие в България, заедно с нашите японски колеги и се надяваме не само в изследователската работа, но и в нашите обучителни програми - магистърски програми да включим и колеги от Япония, така да повишим качеството и нашите студенти да имат достъп и да се сравняват със света."

проф. Нобору Кошизука, Токийски университет: "Аз мисля, че сътрудничеството е важно в областта на изкуствения интелект, пространствата от данни и умните градове. Това е много важна отправна точка на партньорството между двата университета и двете държави."