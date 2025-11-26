БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

Меморандум за сътрудничество подписаха СУ "Св. Климент Охридски" и Токийският университет

Дарина Ангелова
Всичко от автора
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Откриват се възможности за съвместни проекти в областта на изкуствения интелект и модерните технологии

меморандум сътрудничество подписаха климент охридски токийският университет
Институтът GATE към Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Токийският университет подписаха днес Меморандум за сътрудничество.

Споразумението подписаха проф. Силвия Илиева от Института в България и проф. Нобору Кошизука от страна на японските партньори.

То открива възможности за съвместни проекти в областта на изкуствения интелект и модерните технологии. Но и иновативна промяна в образователни програми на студентите.

проф. Силвия Илиева, директор на Института GATE към Софийски университет "Св. Климент Охридски": "Изкуственият интелект, пространствата от данни, тоест направления и технологии, които са много актуални и това ще донесе много по-бързо развитие в България, заедно с нашите японски колеги и се надяваме не само в изследователската работа, но и в нашите обучителни програми - магистърски програми да включим и колеги от Япония, така да повишим качеството и нашите студенти да имат достъп и да се сравняват със света."

проф. Нобору Кошизука, Токийски университет: "Аз мисля, че сътрудничеството е важно в областта на изкуствения интелект, пространствата от данни и умните градове. Това е много важна отправна точка на партньорството между двата университета и двете държави."

#Токийски университет #меморандум #СУ "Св. Климент Охридски" #Софийски университет

