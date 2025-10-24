Блясък и кино: Награждават победителите от фестивала "Синелибри"

Голямата звезда на френската музика Силви Вартан се завърна в България. Тя е специален гост на 11 издание на международния кинолитературен фестивал "Синелибри". А в момента се провежда тържествената церемония по награждаване на победителите в конкурсната програма.

В присъствието на много актьори, режисьори и продуценти най-успешна литературна адаптация стана изчезването на режисьора Кирил Серебреников по едноименния роман Изчезването на Йозеф Менгеле. За изключителен принос беше награден големият италиански актьор Тони Сервило. А голямата звезда на френската музика с български корени Силви Въртан пък връчи почетната награда за цялостно творчество с реч изцяло на български, която предизвика бурни аплодисменти.

Силви Вартан: " Днес да бъда тук, в тази зала, дето съм плакала много, това е вярно, от вълнение, от носталгия и любов, е истинско вълшебство. За мен е голяма чест да връча тази награда на една изключителна личност, талантлива, мъдра и вярна на себе си в изкуството си."

Снимки: БТА

Часове преди тържествената церемония пък иконата на френската музика с български корени сподели с родната публика колко се вълнува, когато се връща у нас. Дори попя и с големия италиански актьор Тони Сервило, който издаде, че знае всичките й песни наизуст.

Жаклин Вагенщайн, директор на фестивала "Синелибри": "Утре ще можем да видим прожекциите на филмите, в които участва Силви Вартан." Тони Сервило, италиански актьор: "За първи път съм в България и вчера за първи път се срещнах с българската публика, което беше много емоционално. Благодарен съм, че този фестивал дава възможност на българската публика да покаже едни толкова различни филми, в които сме в тандем с Паоло Сорентино. Все по-често младите хора преоткриват книгите чрез киното." Клаес Бенг, председател на международното жури: "Изгледахме 12-те филма в конкурса и беше много трудно да се избере най-добрият, но е истинско удоволствие да имаме възможността да сме с тези толкова страхотни хора."

А след тържествената церемония по награждаване се спази още една традиция, а именно премиера на дългоочаквано филмово заглавие. Тази година това е италианската драма „Помилване“ на Паоло Сорентино, удостоена със седем награди във Венеция.