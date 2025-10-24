Новините 24.10.2025 г.

Акценти за деня:

У НАС

Доклад за младите хора в България

Доклад, който вече е в Народното събрание, показва тревожни тенденции сред младите хора. Близо 13% напускат училище преждевременно. Отчетена е ниска спортна активност. Около 38% от осъдените през 2020 г. са на възраст между 14 и 29 години, а повече от 61% от младежите са се сблъсквали с някакъв вид насилие.

Национално изложение "Портал фест – Полет към изкуството" в София

София ще бъде домакин на второто издание на Националното изложение на театрални школи и училища по изкуства – "Портал фест – Полет към изкуството". Събитието се провежда от 24 до 26 октомври.

СВЯТ

Възрастови ограничения за социалните мрежи в ЕС

Европейският съюз (ЕС) обмисля въвеждането на възрастови ограничения за социалните мрежи, за да защити децата онлайн, подобно на регулациите за цигари и алкохол. Примерът идва от Австралия, където през декември 2025 г. влиза в сила закон, позволяващ профили само на лица над 16 години.

Признаване на осмия континент – Зеландия

Международен екип от геолози официално призна съществуването на осми континент на Земята – Зеландия. Около 95% от него се намира под водите на южната част на Тихия океан, а останалите 5% формират Нова Зеландия и Нова Каледония.

ЛЮБОПИТНО

Есенна миграция на овце в Южна Полша

Над 1200 овце предприеха дълъг преход от 180 км през планините в Южна Полша (регион Малополска). Преходът започна във вторник и продължава до неделя, когато стадото достига град Нови Търг.

Хелоуин подготовка за слоновете в зоопарка на Орегон

Слоновете в зоопарка на Орегон се подготвят за Хелоуин. Пазачите им поднесоха огромни тикви за игра.

Шествие "Zombiewalk 2025" в Сантяго, Чили

Центърът на чилийската столица Сантяго се превърна в "град на ужасите" по време на ежегодното шествие "Zombiewalk 2025”. Под мотото "Чудовищата се събират, за да празнуват", хиляди участници излязоха по улиците, облечени като зомбита, чудовища и герои от филми на ужасите.

Откриха "магистрала" от динозавърски следи във Великобритания

Учени във Великобритания попаднаха на 220-метрова пътека от отпечатъци на динозаври, оставени преди около 168 милиона години. Следите са открити в каменна кариера в графство Оксфордшър, след като скалите, които ги скривали, са били буквално взривени.

Турските сериали действат като туристически магнит

Турските сериали са новата мания не само по телевизията, но и в туризма. Гледат се в над 170 държави и носят над 800 млн. долара приходи. Фенове масово посещават местата, където са снимани.

СПОРТ

Лудогорец загуби с 2:3 от Йънг Бойс в третия кръг на Лига Европа, допускайки обрат при гостуването си в Швейцария.

Лионел Меси подписа нов договор с американския клуб Интер Маями, който ще го задържи там до края на декември 2028 г. Клубът строи нов стадион, който се очаква да бъде готов през 2026 г., което е една от основните причини собственикът Дейвид Бекъм да иска да задържи световния шампион.

Американската тенисистка Серена Уилямс спечели престижната испанска награда "Принцеса на Астурия" за спорт. Тя е смятана за една от най-добрите тенисистки за всички времена.