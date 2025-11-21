БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Тръмп заплаши демократи с екзекуция заради призив към армията

Емилия Запартова
По света
тръмп путин извършвай изпитания ракети сложи войната украйна
Доналд Тръмп обвини конгресмени демократи в държавна измяна, след като те разпространиха видео с послание към армията, в което призовават военните да не изпълняват незаконни заповеди.

Конгресмените заявяват, че администрацията на Тръмп настройва армията срещу народа и заплашва принципите на конституцията на Съединените щати, без да дават примери. Авторите на видеото са служили във войската или в разузнавателните служби. Тръмп нарече шестимата законодатели "предатели", които могат да бъдат екзекутирани.

„Предателско поведение е наказуемо със смърт!“, написа републиканският президент в социалната си мрежа. "Затворете ги!" , призова Тръмп.

#екзекутирани #призив към армията #САЩ #демократи

