Тръмп заплаши демократи с екзекуция заради призив към армията

Доналд Тръмп обвини конгресмени демократи в държавна измяна, след като те разпространиха видео с послание към армията, в което призовават военните да не изпълняват незаконни заповеди.

Конгресмените заявяват, че администрацията на Тръмп настройва армията срещу народа и заплашва принципите на конституцията на Съединените щати, без да дават примери. Авторите на видеото са служили във войската или в разузнавателните служби. Тръмп нарече шестимата законодатели "предатели", които могат да бъдат екзекутирани.