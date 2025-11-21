Български пощи и Дядо Коледа търсят най-красивото детско писмо

Започна 31-вото издание на конкурса „Най-красиво писмо до Дядо Коледа“. Децата могат да изпращат писма до 12 декември 2025 г. Важно е писмата да са адресирани до Дядо Коледа, да имат правилен обратен адрес и да е платена пощенска такса.

Върху самото писмо се пише само името на детето. Всички писма, изпратени по правилата, ще получат отговор от Дядо Коледа, а най-оригиналните ще получат и подаръци. Победителите ще се съхраняват в Държавна агенция „Архиви“. Децата могат да пишат както искат – с ръкопис, печат, рисунки и дори с ръчни изненади.