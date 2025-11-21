Държавата ще премахне за своя сметка незаконния колектор върху реката в "Елените"

Държавата ще премахне за своя сметка незаконния колектор върху речното корито във ваканционно селище „Елените“, след като към момента не е установен извършителят на корекцията. От ДНСК уверяват, че няма да бъдат засегнати сгради. Целта е възстановяване на естественото течение на реката и намаляване на риска от бъдещи инциденти. Собствениците на имоти в курорта обаче остават притеснени за сигурността на жилищата си.

Заповедта на ДНСК не предвижда събаряне на сгради, а премахване на незаконната корекцията и покритието върху река Козлука, която минава през “Елените”.

Инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК: “В един от имотите, през който преминава реката, се намира сграда “Негреско”. Освен нея, в обхвата на тази корекция попада басейнът пред сградата, аквапаркът и амфитеатърът. Но това в никакъв случай не означава, че сграда “Негреско” ще бъде съборена.”

Премахването на колектора може да започне едва след конструктивно обследване на обектите, разположени върху трасето на реката, включително и хотел “Негреско”.

Инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК: “Това е един много дълъг процес. Огледи трябва да се направят, изчисления на самата конструкция, как би могла да бъде запазена тази сграда, защото тя е законна сграда. Тя има строителни книжа - това искам да стане ясно. ДНСК никога не е издавала заповеди за премахване на сгради, които имат строителни книжа.”

Все още не е ясно кой е извършил корекцията на реката.

Инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК: “Заповедта в момента не е адресирана до никой. И най-вероятно при така стеклите се обстоятелства ще се наложи държавата да извърши това премахване. Държавата си е на мястото и няма да се поколебае да отстрани последствията от незаконосъобразните действия.”

Незаконният колектор увеличава риска от ново бедствие, реката буквално изчезва под бетона. Колекторът е трябвало да поеме огромните водни маси, стичащи се от планината.

Новината за премахването на колектора стресна собствениците в “Негреско”

Андрей, собственик на апартамент в хотел “Негреско”: "Има и други начини за решаване на този въпрос. Може да се създаде комисия, да се изготви проектна документация, да се изгради правилен колектор и т.н., за да се запази сградата. Закупили сме имоти, има издадени всички разрешителни документи. Наскоро получихме в общината акт 16 за тази сграда.” “Да се надяваме, че нашите къщи няма да ги съборят!” Евгения, собственик: “Всички се притесняват, защото когато ще махат колектора, как ще стоят другите сгради?”

Жителите настояват за дере, като защита от подобни бедствия.

Андрей, собственик на вила във ваканционно селище “Елените”: “Малка, малка рекичка имаше, но кой знаеше, че има колектор? Аз не знаех, честно да ви кажа. От планината идваше голяма вода - 4-5 метра дойде отгоре. Какъвто и колектор да е бил - и 20 метра, и 30 метра той нямаше да помогне. Да се отвори този колектор и да се направи като хората. Да има място за водата, да се изтича от гората, когато има дъжд.”

Заповедта на ДНСК може да се обжалва в срок от 14 дни. Ако има жалби, случаят ще се гледа в съда и след решението му - ще се пристъпи към изпълнение.