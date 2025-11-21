БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Държавата ще премахне за своя сметка незаконния колектор върху реката в "Елените"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Запази

Заповедта на ДНСК не предвижда събаряне на сгради

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Държавата ще премахне за своя сметка незаконния колектор върху речното корито във ваканционно селище „Елените“, след като към момента не е установен извършителят на корекцията. От ДНСК уверяват, че няма да бъдат засегнати сгради. Целта е възстановяване на естественото течение на реката и намаляване на риска от бъдещи инциденти. Собствениците на имоти в курорта обаче остават притеснени за сигурността на жилищата си.

Заповедта на ДНСК не предвижда събаряне на сгради, а премахване на незаконната корекцията и покритието върху река Козлука, която минава през “Елените”.

Инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК: “В един от имотите, през който преминава реката, се намира сграда “Негреско”. Освен нея, в обхвата на тази корекция попада басейнът пред сградата, аквапаркът и амфитеатърът. Но това в никакъв случай не означава, че сграда “Негреско” ще бъде съборена.”

Премахването на колектора може да започне едва след конструктивно обследване на обектите, разположени върху трасето на реката, включително и хотел “Негреско”.

Инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК: “Това е един много дълъг процес. Огледи трябва да се направят, изчисления на самата конструкция, как би могла да бъде запазена тази сграда, защото тя е законна сграда. Тя има строителни книжа - това искам да стане ясно. ДНСК никога не е издавала заповеди за премахване на сгради, които имат строителни книжа.”

Все още не е ясно кой е извършил корекцията на реката.

Инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК: “Заповедта в момента не е адресирана до никой. И най-вероятно при така стеклите се обстоятелства ще се наложи държавата да извърши това премахване. Държавата си е на мястото и няма да се поколебае да отстрани последствията от незаконосъобразните действия.”

Незаконният колектор увеличава риска от ново бедствие, реката буквално изчезва под бетона. Колекторът е трябвало да поеме огромните водни маси, стичащи се от планината.

Новината за премахването на колектора стресна собствениците в “Негреско”

Андрей, собственик на апартамент в хотел “Негреско”: "Има и други начини за решаване на този въпрос. Може да се създаде комисия, да се изготви проектна документация, да се изгради правилен колектор и т.н., за да се запази сградата. Закупили сме имоти, има издадени всички разрешителни документи. Наскоро получихме в общината акт 16 за тази сграда.”

“Да се надяваме, че нашите къщи няма да ги съборят!”

Евгения, собственик: “Всички се притесняват, защото когато ще махат колектора, как ще стоят другите сгради?”

Жителите настояват за дере, като защита от подобни бедствия.

Андрей, собственик на вила във ваканционно селище “Елените”: “Малка, малка рекичка имаше, но кой знаеше, че има колектор? Аз не знаех, честно да ви кажа. От планината идваше голяма вода - 4-5 метра дойде отгоре. Какъвто и колектор да е бил - и 20 метра, и 30 метра той нямаше да помогне. Да се отвори този колектор и да се направи като хората. Да има място за водата, да се изтича от гората, когато има дъжд.”

Заповедта на ДНСК може да се обжалва в срок от 14 дни. Ако има жалби, случаят ще се гледа в съда и след решението му - ще се пристъпи към изпълнение.

#за своя сметка #незаконна корекция #Елените #държавата #колектор

Последвайте ни

ТОП 24

Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
1
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
2
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
3
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици остават без работа
4
Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици...
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за мир в Украйна
5
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за...
Предколедни намаления - реални ли са отстъпките и как да се предпазим от измами?
6
Предколедни намаления - реални ли са отстъпките и как да се...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Регионални

Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта
Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
Чете се за: 01:50 мин.
Русенци протестираха срещу приемането на еврото Русенци протестираха срещу приемането на еврото
Чете се за: 00:27 мин.
За по-зелена градска среда: Монтираха първата соларна пейка в Карнобат За по-зелена градска среда: Монтираха първата соларна пейка в Карнобат
Чете се за: 01:02 мин.
Паднала скална маса затрудни движението в Кресненското дефиле Паднала скална маса затрудни движението в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:20 мин.
Сняг заваля на Витоша Сняг заваля на Витоша
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут
Чете се за: 01:42 мин.
По света
ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост
Чете се за: 03:00 мин.
Политика
Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта
Чете се за: 02:52 мин.
Регионални
Политически коментари за решението на ОИК-Варна
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Ще спре ли КЗП поскъпването на синята и зелената зона от 1 януари?
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
"Стани магьосник – подари му книга!" –...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ