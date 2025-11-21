Вицепремиерът Зафиров не е оптимист, че Украйна ще приеме плана за мир на Тръмп

Вицепремиерът Атанас Зафиров коментира предложения от Вашингтон план за мир в Украйна. Според него Киев по-скоро няма да приеме условията, заложени от американския президент Доналд Тръмп. По думите му България също може да изиграе роля по пътя за мир с активна дипломация и като мост между Запада и Черноморския регион.

Атанас Зафиров, вицепремиер: „Всичко зависи, преди всичко, от развоя на военните действия в момента. Честно казано съм песимист, че украинската страна ще приеме точно този тип условия на този етап. Въпреки всичко - остава надеждата, че въпросът ще бъде разрешен по възможно най-бързия и по възможно най-справедливия начин. И тук вече може да бъде голямата роля на България като страна, която традиционно поддържа отлични отношения с всички страни в региона като един своеобразен мост между Запада и Балканите от една страна, Черноморския регион от друга. С по-активна дипломация наистина да съпътства този процес."