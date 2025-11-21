Откриха паметника на Захарий Стоянов в София (СНИМКИ)

В София откриха паментик на Захарий Стоянов. Паметникът на летописеца на Априлското въстание е разположен срещу северния вход на историческата сграда на Народното събрание в центъра на столицата.

На официалната церемония по откриването му присъства кметът на града Васил Терзиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, депутати от парламентарната група на ПП-ДБ, общински съветници, общественици и представители на културните среди.

Идеята за паметник на автора на "Записки по българските въстания" и е на инициативен комитет.

Родолюбец, двигател на националното освободително движение. Летописец на Априлската епопея. Автор не само на Записки, а записки, които са памет за подвига, силата и родолюбието, без значение от ценза. Той пише без значение кой си е острил ума в Париж или кой е неук абаджия. Това показва как националният идеал може да обедини всички ни много отвъд изкушенията на дребнотемията, конфликтите и на себичните стремежи, които ни подемат, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев при откриването на паметника.

Горд съм, че днес, всички заедно - предаватели на различни парламентарни сили, на различни виждания и религии, имаме възможност да отдадем дължимото на един от най-великите синове на България, каза още Георгиев.

Той припомни, че Захарий Стоянов е бил част и от правосъдната система като окръжен съдия във Велико Търново и Русе, бил е държавник, председател на Петото обикновено народно събрание. Бил е един от двигателите и основен идеолог на Съединението на България. Неговите заслуги заслужават да бъдат почитани, заяви Георгиев.