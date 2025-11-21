Полско-португалският алпинист Освалд Родриго Перейра показва екстремния алпинизъм на Банско Филм Фест

Екстремен алпинизъм с въздействащ кинематографски поглед – това предлага полско-португалският алпинист, режисьор и оператор Освалд Родриго Перейра. Той е един от специалните гости на Банско Филм Фест.

Освалд Родриго Перейра е човек, който не само изкачва най-високите върхове, но с филмите си успява да покаже на публиката емоционалната и човешка страна на това екстремно занимание.

„Започнах от нулата в подготовката си, но усещах че имам силите да го направя, както и етиката за такова занимание – нещо, коте вече не винаги виждаме в планината, защото има хора, които не са подготвени, но пък са много амбициозни и манипулират фактите за спортните постижения. Аз вярвам, че в планината мога да намеря най-доброто от себе си и често най-доброто от хората„, сподели той в интервю за БНТ.

Късно снощи в препълнената основна зала на фестивала в рубриката „Памет“ Александър Шопов и Кънчо Долапчиев припомниха за професор Георги Атанасов – Джиджи – основател на катедра "Туризъм, алпинизъм, ориентиране" в НСА. Тази вечер с огромен интерес се очакват презентациите на Мартин Зиберер, Стефано Рагацо и Агниешка Биелецка.

Вижте репортажа на Цветелина Абрашева във видеото.