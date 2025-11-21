БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Украйна - на 28 крачки от мира?

Джанан Дурал
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Вижте какво пише в плана на Тръмп

украйна крачки мира
28 точки, които предоставят на Украйна гаранции, подобни на член 5-ти на НАТО, но и звучат повече в полза на Русия.

Така анализатори коментираха публикувания от няколко американски издания проект на мирния план, изготвен от Вашингтон.

Според украински официални представители, президентът Володимир Зеленски е подложен на силен натиск от страна на Съединените щати да приеме условията най-късно до края на ноември.

Зеленски, който вчера обсъди проектоспоразумението с представители на Пентагона в Киев, коментира, че Украйна няма да допусне да бъде обвинявана, че пречи на дипломатическите усилия за мир.

От Кремъл днес заявиха, че не са уведомени официално за желание от страна на Киев да седне на масата за преговори на базата на предложението на Тръмп.

Териториални отстъпки, отказ от членство в НАТО и намаляване на състава на армията - червени линии, от които се очаква Володимир Зеленски да отстъпи, ако се съгласи на предложения от Доналд Тръмп план за мир в Украйна.

След срещата със секретаря на армията на Съединените щати Дан Дрискол, украинският президент обяви, че предстои да обсъди плана с Тръмп.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:
Наясно сме, че американската сила и подкрепа могат да направят мира реалност и не искаме да ги губим. Разбираме и че Русия няма реално желание за мир, в противен случай нямаше да започне тази война. През изминалата година Русия се опитва да постигне едно: да отлага санкции и да си осигурява повече време да воюва. Украйна се нуждае от мир и ще направим всичко по силите си, за да не може никой по света да каже, че саботираме дипломатическите усилия.

28-те точки от плана, предвиждат отстъпки, за които Москва настоява от началото на войната - Украйна да впише в Конституцията си, че няма да се присъединява към НАТО, а Алиансът да се съгласи да не се разширява.

НАТО-вски войски няма да бъдат разполагани на украинска територия, а украинската армия ще трябва да се свие до 600 хиляди души. Поетапно ще отпадат санкциите срещу Москва, а завръщането на Русия в Г-8 ще бъде първа стъпка към завръщане на световната политическа сцена.

  • Украйна няма да влезе в НАТО
  • НАТО няма да се разширява и да разполага войски в Украйна
  • Украинските въоръжени сили - до 600 000 души
  • Реинтеграция на Русия на икономическата и политическа сцена

Киев ще трябва да се откаже от анексирания полуостров Крим и от Донбас, като те ще бъдат признати за руски, включително от Съединените щати. Голяма част от територията на Херсонска и Запорожка област също ще преминат в ръцете на Русия.


В замяна Украйна ще получи гаранции за сигурността си, подобни на член 5 на НАТО, като суверенитетът ѝ ще бъде гарантиран от всеобхватно споразумение между Русия, Украйна, ЕС и НАТО, което да включва и руски закон за ненападение. Киев ще получи първо достъп до европейския пазар, а после и членство в Евросъюза. След 4 години война е предвидена сериозна финансова инжекция за Украйна като ще бъдат използвани частично замразени руски активи.

  • Гаранции за сигурността на Украйна
  • Русия да приеме закон за ненападение
  • Членство в ЕС и достъп до европейския пазар
  • Финансова подкрепа

Съединените щати ще получат компенсация за гаранциите за сигурност за Украйна и ще имат достъп до украинските редки минерали.

От Белия дом потвърдиха, че планът е одобрен от Доналд Тръмп, но без да навлизат в детайли по точките, предвидени в него.

Карълайн Ливит - говорител на Белия дом:
Както винаги, няма да обсъждам подробностите по този план, тъй като той е в процес на разработка и подлежи на промяна, но президентът го подкрепя. Това е добър план както за Русия, така и за Украйна. Вярваме, че той трябва да е приемлив и за двете страни и работим много усилено, за да го осъществим.

Лаконична е засега реакцията на Кремъл, които казват, че все още не са получили официално потвърждение, че украинската страна е готова да преговаря въз основа на мирното предложение на Вашингтон.

Споразумението трябва да бъде подписано и от Европейския съюз.

#планът на Тръмп #войната в Украйна

Украйна - на 28 крачки от мира?
Украйна - на 28 крачки от мира?
Чете се за: 05:10 мин.
По света
