Ботев и Левски като футболисти - благотворителна инициатива, за събиране на средства за образователни каузи

"Заедно в час" превръща гейминга в колективен акт на дарителство, а събраните средства отиват за образование. Публични личности и инфлуенсъри се обединяват в необичаният формат - благотворителен гейминг-футболен турнир.

Събитието ще се проведе в събота, 22 ноември в 14:00 часа в YouTube и Twitch каналите на "Заедно в час".

Благотворителният онлайн гейминг турнир е кулминацията на една кампания, която правим през ноември. Най-простичко кампанията има две цели. Първата цел, най-важната, е да приведем посланията на будителите и тяхната мисия и да ги превърнем в действие, като достигне до по-широка аудитория това, което те са целели и са искали да предадат. Искаме, чрез будителите и инфлуенсърите да предадем това, което будителите са искали да ни кажат. Чрез гейминга целим по различен начин да предадем тези послания", сподели Нели Кочева от "Заедно в час".

Тя посочи защо са избрали именно футбола като олицетворение на будителството.

"Лицата на будителите са на всякъде около нас. В случая ще ги видим в гейминг турнир. Футболът е една отборна игра. Будителството също е отборна игра, както и образованието. Ни отиваме в гейминга, където са младите. Следваме техните интереси. Избрали сме футбол, защото футболът е игра, която изисква стратегия. Тя не е само физическа игра. Тя изисква някой, който да е треньор, който да прави стратегията, да обединява, да дава насоки. Изисква силни личности, които са силни не само физически, а и със своите послания", допълни Кочева.

Част от инициативата ще бъде и актрисата Боряна Братоева.

Вижте целия разговор във видеото.