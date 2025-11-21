БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Двама в ареста след опит за кражба на кола - докъде стигна разследването?

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
джуджето
Слушай новината

Двама души бяха задържани в столичния квартал "Надежда", докато крадат кола в сряда вечерта.

Арестуваните са част от по-голяма организирана престъпна група.

След като полицията хвана автокрадците в крачка, какви са свидетелските разкази и какво показва разследването до този момент?

"При нас постъпи информация за лица, които извършват кражби на автомобили с конкретни марки. Проведохме различни мероприятия, които потвърдиха наличната информация. Стартирахме съвместна полицейска акция с цел задържане на извършителите" , разказа в "Денят започва" главен инспектор Николай Пелтеков, който е началник-сектор "Престъпления, свързани с МПС" - СДВР.

Извършителите на кражбите са с доста богато криминално минало. Пелтеков поясни, че през последните години на територията на столицата броят на кражбите на автомобили е намалял. Допълни, че за първите девет месеца от началото на годината има спад с около 50% в сравнение с предходната година.

Вижте повече в прякото включване на Борислава Алексова

#автоджамбази #акция

Последвайте ни

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
2
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
3
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
4
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета
5
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за...
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА потвърждава, че не е опасна
6
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА...

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
2
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
6
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...

Още от: Криминално

Жена открадна 190 лева от църква в Русе
Жена открадна 190 лева от църква в Русе
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ) Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
5880
Чете се за: 00:27 мин.
Мъж се похвали в мрежата - гледал 200 пепелянки, прокуратурата започна разследване Мъж се похвали в мрежата - гледал 200 пепелянки, прокуратурата започна разследване
Чете се за: 01:07 мин.
Клиент намушка с нож таксиметров шофьор - хазарт е в основата на опита за убийство Клиент намушка с нож таксиметров шофьор - хазарт е в основата на опита за убийство
Чете се за: 02:15 мин.
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Чете се за: 02:52 мин.
Металдетектор и десетки артефакти са открити при акция в Айтоско (СНИМКИ) Металдетектор и десетки артефакти са открити при акция в Айтоско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

На първо четене: Бюджет 2026 влиза за обсъждане в пленарна зала
На първо четене: Бюджет 2026 влиза за обсъждане в пленарна зала
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Силен вятър, облаци, мъгли и валежи в петък Силен вятър, облаци, мъгли и валежи в петък
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Войната и Украйна - какво включва предложението за мир на Вашингтон?
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Нови руски удари в Запорожие
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Хибридна атака? Балони отново затвориха летището във Вилнюс
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ