Двама в ареста след опит за кражба на кола - докъде стигна разследването?

Двама души бяха задържани в столичния квартал "Надежда", докато крадат кола в сряда вечерта.

Арестуваните са част от по-голяма организирана престъпна група.

След като полицията хвана автокрадците в крачка, какви са свидетелските разкази и какво показва разследването до този момент?

"При нас постъпи информация за лица, които извършват кражби на автомобили с конкретни марки. Проведохме различни мероприятия, които потвърдиха наличната информация. Стартирахме съвместна полицейска акция с цел задържане на извършителите" , разказа в "Денят започва" главен инспектор Николай Пелтеков, който е началник-сектор "Престъпления, свързани с МПС" - СДВР.

Извършителите на кражбите са с доста богато криминално минало. Пелтеков поясни, че през последните години на територията на столицата броят на кражбите на автомобили е намалял. Допълни, че за първите девет месеца от началото на годината има спад с около 50% в сравнение с предходната година.

Вижте повече в прякото включване на Борислава Алексова