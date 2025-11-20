БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Прокуратурата повдигна обвинения срещу двама мъже за кражба на автомобил

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама мъже за кражба на лек автомобил от столичния квартал "Гоце Делчев". Според събраните до момента доказателства престъплението е извършено на 19 ноември 2025 г. в интервала между 17.00 и 21.30 часа.

Двамата обвиняеми действали в съучастие като извършители и отнели автомобил марка "Хюндай", паркиран на паркинг в квартала. В хода на разследването е установено, че единият мъж е управлявал колата, използвайки регистрационни табели, издадени за друго моторно превозно средство.

По случая е образувано досъдебно производство.

С постановление на наблюдаващ прокурор двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража".

