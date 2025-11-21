"Пирогов" - 125 години грижа за живота

В ефира на националната телевизия медици и представители на Българския Червен кръст коментираха актуалните проблеми в здравеопазването, предстоящото честване на 125 години от основаването на болницата на Червения кръст – днешният „Пирогов“, както и ролята на доброволчеството в подкрепа на системата.

Д-р Валентин Димитров - изпълнителен директор на "УМБАЛСМ "Пирогов" постави акцент върху нуждата от уважение към медицинските специалисти и осигуряването на нормални условия на труд.

Той подчерта, че дори при най-голяма любов към професията, лекарите и медицинските сестри не могат да работят ефективно без финансова стабилност.

„Всички спекулират с хипократовата клетва, но никъде не пише, че лекарят трябва да бъде гладен или обруган. Напротив – обществото е длъжно да осигури всички нужди, така че той да извършва изкуството на медицината спокойно“, заяви той.

По думите му системата е напрегната след години на натрупани проблеми, но инициативите за увеличаване на заплатите са необходими и справедливи.

Той подчерта, че трябва да се намери баланс между различните професионални групи – лекари, сестри, учители и млади специалисти – така че реформите да бъдат устойчиви.

Акад. Христо Григоров от Българския Червен кръст благодари на медиите, институциите и бизнеса за подкрепата към организацията. Той подчерта, че работата на БЧК е ефективна, защото е основана на доверие и общи усилия.

„Имаме нужда от хора с големи сърца, от любов и от по-спокойно време, в което тези хора да виждат бъдеще“, каза той.

Организацията ще отбележи годишнината с млади доброволци, за които са подготвени специални събития.

Гостите припомниха, че болницата е създадена през 1900 г. като учебен център за медицински сестри. През 1906 г. започва строежът на нов корпус, а през 1912 г. болницата вече разполага с модерна база и 60 легла. Взема активно участие в Първата и Втората световна война, а през 1951 г. се трансформира в УМБАЛ „Пирогов“.

„Сегашният Пирогов стъпва върху традициите, изградени от Българския Червен кръст. Всички заедно продължаваме напред“, каза акад. Григоров и благодари на целия екип на болницата за отдадеността им.

Д-р Димитров разказа лична история, която е върнала вниманието към важността на годишнината. Пациент на име Любо Марков – „дядо Любчо“ – подарил на болницата юбилейна монета, с думите: „Какво ще направите за празника?“.

Това напомнило на екипа в „Пирогов“ значението на традицията и приемствеността.

„Еволюцията от шест легла през 1900 г. до 870 днес е огромна. Важно е да помним откъде сме тръгнали“, допълни той.

В края на разговора акад. Григоров поднесе подарък на националната телевизия като благодарност за подкрепата към Червения кръст и медиците.