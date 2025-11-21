БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

"Добрите истории": Kъде за първи път в България са отглеждали фъстъци?

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Там преди 120 години е построено и едно от първите земеделски училища в страната

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
С рубриката "Добрите истории" отиваме да едно място, където пазят традициите си. Знаете ли къде за първи път в България са отглеждали фъстъци? Това става в село Куртово Конаре.

Там преди 120 години е построено и едно от първите земеделски училища в страната. Днес сградата е почти разрушена, но хората от селото искат да я спасят.

Вече са събрали доста средства, за да върнат към нов живот старото училище.

Вижте как тази кауза сплотява поколенията във видеото.

#"Добрите истории"

