В топ 3 по заплати - завършилите военно дело, информатика и национална сигурност

И тази година Софийският университет е първи в рейтинговата система. Той води в 22 от общо 29 направления, в които обучава студенти. Следват Техническият и Медицинският университети в столицата.

Според рейтингите най-големи доходи получават завършилите военно дело - това са средно над 6000 лева.

Следват завършилите информатика - с над 4700 лева, национална сигурност и математика - с над 3700 лева.

Най-висок успех в дипломите си за средно образование, средно 5.60, имат учещите медицина.

Безработицата сред висшистите тройно остава ниска през годините - 2,2 на сто.

Тази година е заложен нов критерий в рейтинговата система - ангажирането на студентите в учебния процес.