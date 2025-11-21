БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В топ 3 по заплати - завършилите военно дело, информатика и национална сигурност

У нас
И тази година Софийският университет е първи в рейтинговата система

И тази година Софийският университет е първи в рейтинговата система. Той води в 22 от общо 29 направления, в които обучава студенти. Следват Техническият и Медицинският университети в столицата.

Според рейтингите най-големи доходи получават завършилите военно дело - това са средно над 6000 лева.

Следват завършилите информатика - с над 4700 лева, национална сигурност и математика - с над 3700 лева.

Най-висок успех в дипломите си за средно образование, средно 5.60, имат учещите медицина.

Безработицата сред висшистите тройно остава ниска през годините - 2,2 на сто.

Тази година е заложен нов критерий в рейтинговата система - ангажирането на студентите в учебния процес.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Новото в рейтинговата система, което мен ме радва е, че имаме показатели за ангажираност с учебния процес. Тоест дали е задължително да ходят на лекции, да ходят на упражнения, защото доброто, качественото висше образование е това, при което студентите учат целогодишно, а не от сесия на сесия, от изпит на изпит, за да вземат диплома. Когато се учи от изпит на изпит обикновено се заучава колкото да се мине изпита, не се формират трайно умения.

