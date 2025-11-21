БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:35 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?

Цветелина Катанска
Всичко от автора
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Кои части от нея предизвикаха дебати в пленарна зала?

Държавният бюджет за следващата година влезе за гласуване на първо четене в пленарната зала.

Финансовата рамка за догодина е изчислена с дефицит от три на сто или 3,6 милиарда евро.

План-сметката е написана при очакват ръст на икономиката догодина от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5 на сто.

Депутатите дебатират по бюджета на първо четене. В зала той беше защитен от финансовия министър Теменужка Петкова, която обясни още веднъж, че при неговото написване са спазени законите.

Новият бюджет предвижда рекордно увеличаване на приходите и разходите, които ще възлизат на над 50 млрд. евро, увеличаване на осигуровките за пенсии с 2 процентни пункта, увеличаване на данък дивидент на 10 на сто, частично увеличаване на таксите върху хазарта, увеличаване на акцизите върху тютюна и тютюневите изделия и минимално увеличение на заплатите в бюджетния сектор от 5 процента.

На първо четене депутатите коментират бюджета като цяло и затова темите са различни от планирания дълг до заплатите в сектор "Сигурност".

Теменужка Петкова, министър на финансите: "Всичко това, което влиза в този бюджет, е на база на законодателство, което е прието. Ние няма да нарушим закона".

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Това, за което аз ще говоря е една колосална глупост, която се предлага за втори път в закона за бюджета и това е т. нар. субто. Тази концепция е сбъркана на много нива, тя е неизпълнима на практика".

Теменужка Петкова: "Не наблюдавайте бизнеса и българските граждани, че някой ще им налага някаква тежест. Ако вие сте против борбата със сивата икономика, излезте и го кажете от тази трибуна, за да го чуем всички".

Николай Радулов, МЕЧ: "Българската стратегия в сектор "Сигурност" ни става ясна - издръжка на много служители с високи заплати, но технологично остаряла среда".

Маноил Манев, ГЕРБ-СДС: "Не съм съгласен с вас, че можем да дебатираме на първо четене на бюджета, можем да поставим в един общ кюб, извинявам се за израза, целия сектор "Сигурност".

Костадин Костадинов, "Възраждане": Залата е почти празна, това говори как се гледа на този бюджет - на едно необходимо зло.

Асен Василев, "Продължаваме Промяната": Аз заварих дълг към БВП на 24,1% и го оставих на 23,9. Тоест съотношението дълг - икономика леко спадна".

Атанас Атанасов, "БСП - Обединена левица": Този бюджет е социален и това е напълно естествено, когато сме на прага на еврозоната хората трябва да бъдат спокойни, че държавата стои зад тях".

Хюсни Адем, АПС: "Любовта на избирателите не се купува по този начин, колкото и да ги смятате за наивни сега надминахте себе си".

Лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов коментира и очаквани протести при окончателното гласуване на бюджета.

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ: "Би трябвало да ги притеснява. Тези протести са затова - да не се приеме бюджетът в евро. Разбира се, това е най-хубавото нещо – да се протестира. Целта на протеста е да се окупира парламентът, за да не се приеме първият бюджет в евро. И аз съм недоволен и съм съгласен от това, което бизнесменът Петков каза, че "решетки коват лидери" – благодарение на неговите решетки аз възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ. Прав е. За следващото според мен трябва да променим избирателния закон, така че да дава привилегии на всички, които сме лежали в арестите. И от тях, и от нас. Да имаме бонус по 10, 15, 20 депутата.

Асен Василев, ПП-ДБ: "Искам да кажа нещо специално за г-н Борисов. Г-н Борисов, няма значение дали този бюджет е в евро, в лева, в рубли или в турски лири, ако вие ще крадете през бюджета - ние ще бъдем против него, независимо в каква валута е. Всеки български гражданин, който не иска да му бръкнат в джоба с 600 лв. с този крадлив бюджет, е добре дошъл на протеста".

Костадин Костадинов, председател на ПГ на "Възраждане":
"Харесва ми, ние ще се включим. Но се съмнявам, че това ще се размине с делата. И не знам как си представят окупация с хепънинги и розови прасенца-касички, няма да стане така".

Депутатите гласуват бюджета на първо четене. Очаква се да бъде съкратен срокът за предложения по него на 4 дни.

#Бюджет 2026 # Народно събрание #пленарна зала #дебати #Парламент

