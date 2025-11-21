БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Борисов: Това е най-хубавото нещо - да се протестира

Николай Минков
У нас
Протестите са за това да не се приеме бюджет в евро, допълни лидерът на ГЕРБ

бойко борисов предлага незабавно закрие автомобилна администрация
Снимка: БТА
Слушай новината

Протестите са за това да не се приеме бюджет в евро, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента по повод вчерашните протести в центъра на София.

Борисов допълни, че влизането в еврозоната не може да не притеснява депутатите от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

На въпрос дали целта на протестите не е била друга, Борисов заяви:

„Тези хора ме арестуваха мен – Кирил Петков, Асен Василев“.

Те бяха ли там, попита лидерът на ГЕРБ. Попитан не е ли видял и други хора на протеста, Борисов отговори, че само в администрацията на Столична община има хиляда души.

Това е най-хубавото нещо – да се протестира, каза той по адрес на протестиращите граждани.

И аз съм недоволен и съм съгласен с Кирил Петков, че решетките коват лидери, заяви Борисов. Благодарение на неговите решетки аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ, каза той.

„Според мен трябва да променим избирателния закон така, че да дават привилегии на всички, които сме лежали в арестите и да имаме бонус – по 10, 15, 20 депутата“, заяви Борисов.

