Кристиян Минковски: Надявам се да направим най-силното европейско първенство за последните години

Очаквам националните състезатели да направят най-силното европейско първенство в последните години. Това сподели селекционерът на националния отбор по плуване Кристиян Минковски, който посочи и състава за предстоящия в Полша шампионат.

България ще бъде представена от Петър Мицин, Любомир Епитропов, Калоян Лефтеров и Дарен Кирилов при мъжете и Диана Петкова, Тея Николова и Габриела Георгиева при жените.

"Това са изключително конкурентни състезания. Моите очаквания са да бъдем едни от фаворитите във всички дисциплини, в които ще участваме. Надявам се да направим най-силното европейско първенство за последните години", сподели наставникът.

Европейското първенство по плуване в Малък басейн ще се проведе от 2 до 7 декември в Полша и ще бъде излъчвано пряко в ефира на БНТ.

Вижте целия обект във видеото.