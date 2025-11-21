БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кристиян Минковски: Надявам се да направим най-силното европейско първенство за последните години

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на българския национален отбор по плуване има големи очаквания към своите състезатели.

кристиян минковски надявам направим силното европейско първенство последните години
Очаквам националните състезатели да направят най-силното европейско първенство в последните години. Това сподели селекционерът на националния отбор по плуване Кристиян Минковски, който посочи и състава за предстоящия в Полша шампионат.

България ще бъде представена от Петър Мицин, Любомир Епитропов, Калоян Лефтеров и Дарен Кирилов при мъжете и Диана Петкова, Тея Николова и Габриела Георгиева при жените.

"Това са изключително конкурентни състезания. Моите очаквания са да бъдем едни от фаворитите във всички дисциплини, в които ще участваме. Надявам се да направим най-силното европейско първенство за последните години", сподели наставникът.

Европейското първенство по плуване в Малък басейн ще се проведе от 2 до 7 декември в Полша и ще бъде излъчвано пряко в ефира на БНТ.

Вижте целия обект във видеото.

#Кристиян Минковски

