Европейското първенство по плуване в Люблин завладява ефира на БНТ - кои са фаворитите за отличията, част 1

От 2 до 7 декември Полша е домакин на европейското първенство по плуване в малък басейн (25 м). Шампионатът ще се проведе в град Люблин.

Люблин е деветият по големина град в Полша и най-големият такъв в Източна Полша.

Това ще бъде второто издание на подобно първенство в страната, след като през 2011 г. домакин беше Шчечин.

Българските плувци се представиха достойно на последното европейското първенство в малък басейн в Отопени, Румъния през 2023 година, въпреки че не спечелиха медали.

Петър Мицин се класира за финала на 200 м бътерфлай, където завърши на осмо място. Мицин остана извън финала на 400 м свободен стил, но записа нов национален рекорд в дисциплината в малък басейн.

Диана Петкова също достигна до финал, завършвайки на осмо място на 50 м бруст. В хода на състезанието тя постави нов национален рекорд.

Габриела Георгиева се представи силно, като участва във финала на 200 м гръб. Тя зае 8-мо място, като подобри собствения си национален рекорд на полуфиналите.

Калоян Левтеров също записа национален рекорд, ставайки първият българин, преплувал дистанцията 100 м гръб под 53 секунди.

Великобритания, която оглави класирането по медали на европейското първенство през 2023 г. в Отопени, не крие високите си амбиции, като избра отбор, пълен с таланти.

В състава е Дънкан Скот, който спечели четири медала - повече от всеки друг британски спортист на едни Олимпийски игри - в Токио 2020. Той вече притежаваше две отличия от Рио 2016. На Игрите в Париж 2024 Скот завоюва още два медала, с което общият му брой достигна осем (два златни и шест сребърни). Така роденият в Шотландия талант се превърна в най-успешния плувец на Великобритания в олимпийската история.

Освен Скот в 17-членния състав на Великобритания са и неговите съотборници в щафетата Мат Ричардс и Том Дийн, завоювала титлите на 4x200 м свободен стил от Игрите в Токио 2020 и Париж 2024.

Фрея Андерсън, шампионка със смесената щафета на 4x100 м съчетано от Токио, ще защитава индивидуалната си титла от Отопени 2023 на 200 м свободен стил.

В отбора е и младият талант Филип Новацки. 18-годишният ученик от Милфийлд спечели титлите на 100 и 200 м бруст на европейското до 23 години в Шаморин тази година. Джак Скъри, който взе златото на 100 м гръб, също ще дебютира за мъжкия тим в Люблин.

Великобритания завърши шампионата през 2023-а, с общо 23 медала, от които девет златни – с едно място пред Италия, която излъчи седем шампиони от общо 22-а медалисти.

В състава на Италия са включени 30 плувци. Селекцията включва големите звезди сред които Томас Чекон, Николо Мартиненги и златната медалистка на 50 м бруст от европейските първенства в Глазгоу 2019 и Отопени 2023 Бенедета Пилато.

Преди две години Николо Мартиненги спечели злато на 50 метра бруст и сребро на 100 м бруст – дисциплината, в която година по-късно взе златото на Игрите в Париж. Тогава той детронира британския властелин в басейна Адам Пийти.

Във френската столица Томас Чекон също завоюва злато, но на 100 м гръб, превръщайки се в първия италианец с олимпийска титла в тази дисциплина.

Дали ще участва олимпийският шампион на 1500 м от Рио 2016 Грегорио Палтриниери все още не е ясно.

Франция, която остана трета със седем златни от общо 23 отличия в Отопени 2023, също определи силен отбор.

В селекцията е световният шампион на 50 м и 100 м бътерфлай от първенството на голям басейн в Сингапур 2025 Максим Грусе. Французинът спечели злато на 100 м свободен стил и сребро на 100 м бътерфлай на еврошампионата в Отопени.

В състава е и Анастасия Кирпичникова - сребърна медалистка на 1500 м свободен стил при жените от Олимпийските игри в Париж.

Цветовете на Франция ще защитава и 30-годишната Берил Гасталдело, която притежава 12 медала от европейски първенства в малък басейн, включително два златни на 4x50 м свободен стил. В Люблин ще видим и Мевен Томак, който държи титлите на 50 м и 100 м гръб от Отопени 2023.

В тима на Франция е и 20-годишната специалистка в открити води Саша Вели, която триумфира с европейската и световната титла за девойки на 10 км миналата година.

13-членният отбор на Ирландия включва олимпийския шампион на 800 м свободен стил от Париж 2024 Даниел Уифен - притежател на титлите на 400, 800 и 1500 метра свободен стил в Отопени 2023.

Освен него в състава са още двама медалисти - третата на 400 м съчетано плуване Елън Уолш и Джон Шорт - бронзов медалист на 50 м гръб.

Нидерландия, четвърта в класирането по медали в Отопени с общо 11 медала, включително шест златни, също обяви силен отбор. Той включва 24-годишният Каспар Корбо. Бронзовият медалист на 200 м бруст от Париж 2024 постави рекорд на къса дистанция в тази дисциплина на неотдавнашната Световна купа.

В нидерландския тим е и Марит Стеенберген, която защити световната си титла на 100 метра свободен стил на шампионата в Сингапур това лято.

Световният първенец на 800 м от Будапеща 2024 Залан Шаркан, бронзовият олимпийски медалист от Париж 2024 на 10 км Давид Бетлехем, бронзовата медалистка на 800 и 1500 свободен стил в Отопени 2023 Айна Кесели и европейският шампион на 50 м и 100 м бътерфлай, и 50 м свободен стил от Казан 2021 Себастиан Сабо оглавяват селекцията от 22-ма плувци на Унгария.

Специалистът по плуване в открити води Бетлехем се завръща на такъв форум след 4-годишно отсъствие. Той направи требъл на неотдавнашното първенство на Унгария в малък басейн в Дебрецен, като спечели титлите на 400 м, 800 м и 1500 м.

Лила Мина Абрахам, която взе злато на 200 м свободен стил и бронз на 400 метра свободен стил на европейското първенство до 23 години в Шаморин това лято, ще се присъедини към съотборничките си Николет Падар, Пана Уграй и Дора Молнар. Щафетата спечели сребро на 4х200 м свободен стил в Будапеща 2024.

В Люблин ще се състезава и Рихард Мартон, който завоюва бронзов медал на 200 м бътерфлай в Отопени.

Румънският отбор все още не е обявил официално състава си за Люблин 2025. Преди две години на домашното първенство на Стария континент Давид Попович спечели бронз на 100 м свободен стил. Година след това той триумфира със златото на 200 м свободен стил и бронза на 100 м на Олимпийските игри в Париж.

Към колекцията си Попович вече беше добавил и два златни медала в коронните си дисциплини от световното на голям басейн в Будапеща през юни 2022-а.

Денис Попеску, който спечели злато на 100 м бътерфлай и бронз на 50 м бътерфлай в Шаморин 2023 също е в отбора на Румъния.

Ное Понти повежда швейцарския тим към Люблин. Неговото представяне в Отопени беше забележително. Вече бронзов медалист на 100 м бътерфлай от Токио 2020, той направи хеттрик от титли, като взе златните медали на 50 м, 100 м и 200 м бътерфлай.

Година по-късно Понти се представи блестящо и на световното първенство в малък басейн в Будапеща през декември, където постави три световни рекорда по пътя към спечелването на още три златни отличия - на 50 м бътерфлай, 100 м бътерфлай и 100 м съчетано плуване.

Кои ще са новите герои в Люблин, предстои да видим - едно е ясно, очаква ни вълнуващо състезание - от 2 до 7 декември в ефира на БНТ!