Имат ли козове Оже-Алиасим, Фриц и де Минор срещу фаворитите Синер и Алкарас в Мелбърн

Открито първенство на Австралия започва сравнително скоро, а талантливи играчи като канадецът Феликс Оже-Алиасим са устремени да "счупят" доминацията на Яник Синер и Карлос Алкарас в големите турнири през следващите 12 месеца, макар те да остават фаворити.

Въпросните двама си разделиха осемте престижни титли в турнирите от Големия шлем през последните две години, и кой ще бъде този, който би могъл да спре серията им в Мелбърн, е изключително любопитен въпрос.

Оже-Алиасим е един от играчите, които имат сериозни амбиции, а защо не и предпоставки да сътвори изненада срещу 24-годишния Синер и 22-годишния Алкарас.

Тейлър Фриц и Алекс де Минор са близо до канадеца в световната ранглиста и също се надяват да оставят своя отпечатък в Мелбърн.

Задушаващата хватка Синер-Алкарас

Синер и Алкарас установиха нова ера на доминация в мъжкия тенис, като си поделиха титлите от Големия шлем и се редуваха на първо място в световната ранглиста. И съвсем закономерно и двамата ще влязат в Откритото първенство на Австралия, жадни за още един трофей, който да прибавят към колекциите си.

Синер спечели в Мелбърн в последните две години. Италианецът също така триумфира на US Open 2024 и на Уимбълдън 2025.

През 2024 г. Алкарас спечели Уимбълдън за втора поредна година, а през 2025-а испанецът защити титлата си на Ролан Гарос и спечели US Open за втори път в кариерата си, побеждавайки Синер и в двата финала. Двамата играха и в мача за трофея от финалния турнир в Торино, където победител стана италианецът.

Australian Open все така си остава единственият турнир от Големия шлем, който липсва във визитката на Алкарас.

През 2025-а Алкарас измести Синер от първото място в световната ранглиста непосредствено след триумфа си на US Open, за да се завърне на върха след 65-седмично прекъсване. След като спечели Мастърса в Париж, италианецът за кратко си върна лидерската позиция, възползвайки се от ранното отпадане на Алкарас. Испанецът отново окупира първото място и си гарантира завършването на годината като номер 1 след победата си над Лоренцо Музети в груповата фаза на финалния за годината турнир в Торино.

Феликс Оже-Алиасим изпраща успешен сезон и е с още по-големи амбиции за новия

Канадецът се отправя към Мелбърн като играч в най-добра форма изключвайки въпросните двама фаворити.

През 2025 г. той записа един от най-успешните сезони в кариерата си, завършвайки годината под номер 5 в световната ранглиста - най-високото му класиране някога.

Оже-Алиасим спечели три титли от сериите ATP 250. В Аделаида завоюва първата си такава на твърди кортове на открито, след това стана шампион в Монпелие, а в Брюксел грабна осмата титла в кариерата си.

Канадецът беше на № 27 в класацията на ATP през август, когато започна възхода му. Той достигна до четвъртфиналите в Синсинати, но отпадна след загуба от Яник Синер.

След това 25-годишният тенисист, който се ожени за съпругата си Нина през септември, достигна до полуфиналите на US Open, където отново отстъпи пред бъдещия шампион Синер. Канадецът игра и на полуфиналите на Мастърса в Шанхай. След това записа финал на Мастърса в Париж, където съдбата отново го изправи срещу италианеца и отново загуби.

През сезон 2025 Оже-Алиасим се класира за финалите в Торино и стана едва вторият канадски тенисист в историята (след Милош Раонич), който преминава груповата фаза на този престижен турнир. Той успя да достигне до полуфиналите, записвайки успехи над Бен Шелтън и Александър Зверев, но не успя да се класира за финала, след като отстъпи пред Карлос Алкарас.

Записвайки успехи над почти всички в челната десетка през миналата година, включително и Алекс де Минор, той определено може да бъде проблем за недосегаемите Синер и Алкарас на Australian Open.

Алекс Де Минор и Тейлър Фриц са нетърпеливи да продължат да напредват

Де Минор знае как да направи неудобен живота на своите опоненти, но все още не е разбрал как да победи Алкарас и Синер. Австралиецът има общо 18 загуби от двамата, но вярва, че един ден ще се справи.

Де Минор планира да бъде по-агресивен, както беше на финалите на ATP, когато достигна до полуфинал. Той вярва, че това е най-доброто решение в неуморния му опит да счупи рекорда си без победа срещу първите двама.

Фриц се отправя към Мелбърн в разцвета на силите си. През 2025 година той достигна до четвъртфиналите на Уимбълдън, игра финал на US Open и завърши годината като номер 6.

Откритото първенство на Австралия ще даде шанс на американската звезда да прецени колко е далеч от първите двама.

Макар че ще бъде изключително трудно да ги спре да стигнат до още една титла от Големия шлем, това все пак не е невъзможно.