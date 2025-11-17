БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Синер за Алкарас: Съперничеството е силно, но уважението е огромно

24-годишният ас защити титлата си от Финалите на ATP.

Яник Синер изпраща 2025 г. с послание, което едва ли носи спокойствие на конкурентите му: италианецът е убеден, че е по-силен и по-завършен играч, отколкото беше в края на миналия сезон – въпреки че тогава приключи годината като №1 в света.

24-годишният ас защити титлата си от Финалите на ATP, при това без да загуби сет, а победата над Карлос Алкарас с 7:6(4), 7:5 в Торино само подчерта възхода му. Според Синер разликата спрямо миналата година не е в резултатите, а в самото усещане за сила и зрялост в играта.

„Не искам да сравнявам сезони, и двата бяха невероятни. Но се чувствам по-добър играч от преди. Работиш постоянно, а резултатите идват сами“, каза той след триумфа. Италианецът подчерта, че минималните загуби през годината са му помогнали да расте: „От всяка поражение взимах позитивното“.

Макар да отсъстваше три месеца след титлата си на Australian Open, Синер завърши сезона с шест трофея и впечатляващ баланс 58-6. Така той вече има 24 титли в кариерата – точно колкото и Алкарас. Серията му в зала също е впечатляваща: 31 поредни победи.

Торинската публика отново бе свидетел на емоционален момент за своя любимец: „Да завърша сезона тук, у дома, пред отбора ми – това значи много“, призна световният №2.

Що се отнася до ривалитета с Алкарас, статистиката остава в полза на испанеца (10-6), но Синер отбелязва, че двамата поддържат здрави отношения и извън корта.

„Съперничеството е силно, но уважението е огромно. Можем да говорим за всичко. И отборите ни се разбират отлично“, сподели той и допълни, че поддържа близки връзки и с играчи като Джак Дрейпър и Райли Опелка, но битките с Алкарас дават на отношенията им „друга динамика“.

Сезонът завърши, но усещането е ясно: Синер не просто защитава позициите си – той продължава да расте. И това е най-тревожният сигнал за всички, които мечтаят да го спрат през 2026 г.

#Яник Синер, Карлос Алкарас

