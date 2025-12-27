БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Джак Дрейпър ще пропусне Откритото първенство на Австралия

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Британецът продължава да лекува травма в ръката.

Джак Дрейпър
Снимка: БТА
Ракета номер 1 на Великобритания, Джак Дрейпър, ще пропусне Откритото първенство на Австралия, заради контузия в ръката.

24-годишният тенисист е изиграл само един мач от Уимбълдън насам надявайки се да се възстанови за първия голям шлем от сезона в Мелбърн.

Във видео в социалната мрежа Х, Дрейпър обясни, че за това е една от най-тежките контузии, които е получавал и че изпитва огромни трудности в рехабилитацията рехабилитацията.

"За съжаление, аз и отборът ми взехме решение, че е по-добре да пропусна Австралия тази година. Това беше много, много трудно решение", каза Дрейпър.

Пропускането на откиртият турнир в Австралия означава, че възстановителния период на британецът се увеличава на поне 5 месеца.

Решението на Дрейпър изглежда като стъпка с цел превенция, но това изглежда логично решение за млад играч, който изглежда често е измъчван от контузии.

