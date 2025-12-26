Надал охлади слуховете за работа с Алкарас

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бившият №1 в света призна, че постоянните пътувания не се вписват в живота му.

Надал, Алкарас Париж 2024
Снимка: БТА
Слушай новината

Рафаел Надал заяви, че е „твърде рано“ да мисли за евентуална треньорска кариера, на фона на спекулациите, че може да започне работа с Карлос Алкарас.

Световният номер 1 Алкарас неведнъж е говорил с уважение за своя сънародник и тенис икона, а двамата дори играха заедно на двойки по време на Олимпийските игри в Париж през 2024 година. В последните дни обаче испанецът изненада тенис света, след като официално обяви раздялата си с досегашния си треньор Хуан Карлос Фереро – също бивш номер 1 в света.

Макар че на този етап Самуел Лопес изглежда ще поеме ролята на основен треньор на шесткратния шампион от Големия шлем, слуховете за търсене на нов наставник от страна на Алкарас продължават. Сред обсъжданите имена се появи и това на Надал, който сложи край на забележителната си кариера през ноември миналата година.

Самият Рафа обаче даде да се разбере, че подобен сценарий не е актуален. В интервю за испанското издание AS той коментира, че треньорска роля в момента не се вписва в начина му на живот, макар и да не беше пряко питан за възможна работа с Алкарас.

„Винаги съм подхождал с уважение към бъдещето, защото това, което чувстваш днес, не е задължително да бъде същото след време. Животът постоянно се променя, особено когато имаш малки деца“, заяви Надал.

„Постоянните пътувания? Не виждам как това може да се случи. Да бъдеш треньор го изисква, а в момента това не се вписва в живота ми. Да бъда капитан за Купа „Дейвис“ някой ден? Защо не – може да ми хареса, а може и не. Току-що се оттеглих, твърде рано е да мисля за такива неща“, добави носителят на 22 титли от турнири от Големия шлем.

Междувременно вниманието остава насочено към следващите ходове на Алкарас – дали ще назначи нов постоянен старши треньор или ще продължи с Лопес. Раздялата с Фереро бележи сериозна промяна за 22-годишния испанец, който работи със своя досегашен наставник в продължение на седем години.

Алкарас се очаква да се завърне на корта на Откритото първенство на Австралия през януари, където ще преследва единствената липсваща титла в колекцията си – трофея от Australian Open, необходим за завършване на кариерен „Голям шлем“.

