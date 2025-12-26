Григор Димитров посрещна Коледа със семейството си в Дубай

Григор Димитров изкара коледните празници заедно със своите родители Мария и Димитър. Най-добрият ни тенисист е в Дубай, където води подготовка за сезон 2026 под ръководството на новия си треньор Ксавие Малис.

34-годишният Димитров сподели в социалните мрежи кадри от празничната вечеря, на които присъства и местната художничка и лайфкоуч Самар Джашан – част от най-близкото му обкръжение. Прави впечатление отсъствието на приятелката му Ейса Гонсалес.

Гришо ще открие сезона с десетото си участие в Бризбейн, а турнирът там стартира на 4 януари. Българинът стана шампион в австралийския град през 2017 и 2024 година. Турнирът предхожда Australian Open - първият от Големия шлем.

След това заемащият 44-о място в световната ранглиста тенисист е планирал да играе в Далас и Акапулко. Надпреварите стартират съответно на 9 и 23 февруари.

През 2025 година Димитров пропусна почти цялата втора половина от сезона заради контузия, получена на четвъртфиналите на „Уимбълдън“. Сега той посреща 2026 година с нов екип начело с Ксавие Малис.