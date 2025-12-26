БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Синът на Лейтън Хюит получи „уайлд кард“ за квалификациите на Australian Open

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

17-годишният Круз Хюит ще участва за втора поредна година в пресявките на първия турнир от Големия шлем.

Круз Хюит
Снимка: Личен архив / Instagram
Слушай новината

Организаторите на Australian Open обявиха притежателите на „уайлд кард“ за квалификациите, като сред имената отново личи това на Круз Хюит – син на бившия номер 1 в света Лейтън Хюит. 17-годишният австралиец ще участва за втора поредна година в пресявките на първия турнир от Големия шлем за сезона.

Хюит направи дебюта си в квалификациите през 2025 година, но още в първия кръг бе елиминиран от грузинеца Николоз Басилашвили. Любопитен детайл е, че само дни по-късно младият тенисист влезе и в основната схема на Australian Open при юношите, където отпадна във втория кръг от поставения под номер 1 Ян Кумщат – тогавашен лидер в световната ранглиста за юноши.

В момента Круз Хюит заема 735-о място в ранглистата на ATP с актив от 41 точки. Основната част от участията му все още са в юношеските турнири, макар че вече има и някои изяви на по-високо професионално ниво, без да постига значими резултати. В национален план той е 29-и сред австралийските тенисисти в ATP класацията.

По традиция „уайлд кард“-овете се използват, за да дадат шанс на състезатели, които не могат да влязат в турнира по ранкинг, а за втора поредна година Tennis Australia решава да предостави такава възможност на Круз Хюит.

#Круз Хюит #Australian Open 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: ATP

Григор Димитров открива сезона в Бризбейн
Григор Димитров открива сезона в Бризбейн
Американецът Тейлър Фриц, който може да бъде заплаха за всеки топ играч Американецът Тейлър Фриц, който може да бъде заплаха за всеки топ играч
Чете се за: 03:25 мин.
Даниил Медведев и Иржи Лехечка записаха успешно начало в тенис турнира в Бризбейн Даниил Медведев и Иржи Лехечка записаха успешно начало в тенис турнира в Бризбейн
Чете се за: 01:52 мин.
Григор Димитров: Идвам в Австралия с голяма надежда и вълнение, че ще мога да играя цяла година Григор Димитров: Идвам в Австралия с голяма надежда и вълнение, че ще мога да играя цяла година
Чете се за: 02:50 мин.
Григор Димитров ще стартира в Бризбейн срещу Пабло Кареньо Буста Григор Димитров ще стартира в Бризбейн срещу Пабло Кареньо Буста
Чете се за: 01:20 мин.
Квалификант застава на пътя на Григор Димитров в Бризбейн Квалификант застава на пътя на Григор Димитров в Бризбейн
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ