Синът на Лейтън Хюит получи „уайлд кард“ за квалификациите на Australian Open

Организаторите на Australian Open обявиха притежателите на „уайлд кард“ за квалификациите, като сред имената отново личи това на Круз Хюит – син на бившия номер 1 в света Лейтън Хюит. 17-годишният австралиец ще участва за втора поредна година в пресявките на първия турнир от Големия шлем за сезона.

Хюит направи дебюта си в квалификациите през 2025 година, но още в първия кръг бе елиминиран от грузинеца Николоз Басилашвили. Любопитен детайл е, че само дни по-късно младият тенисист влезе и в основната схема на Australian Open при юношите, където отпадна във втория кръг от поставения под номер 1 Ян Кумщат – тогавашен лидер в световната ранглиста за юноши.

В момента Круз Хюит заема 735-о място в ранглистата на ATP с актив от 41 точки. Основната част от участията му все още са в юношеските турнири, макар че вече има и някои изяви на по-високо професионално ниво, без да постига значими резултати. В национален план той е 29-и сред австралийските тенисисти в ATP класацията.

По традиция „уайлд кард“-овете се използват, за да дадат шанс на състезатели, които не могат да влязат в турнира по ранкинг, а за втора поредна година Tennis Australia решава да предостави такава възможност на Круз Хюит.