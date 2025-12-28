БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Когато тенисът не е проблемът: най-трудната година за Григор Димитров

Станко Димов
Чете се за: 04:35 мин.
Григор Димитров
Снимка: БГНЕС
Григор Димитров изпрати един от най-тежките и болезнени сезони в кариерата си. Но не заради липса на класа, мотивация или резултати. 2025 година се превърна в изпитание за тялото и психиката на най-добрия български тенисист – кампания, белязана изцяло от контузии, които не му позволиха да покаже истинското си лице на корта.

Всичко започна още в началото на януари, на иначе любимия за Димитров турнир в Бризбейн. Още първото му участие приключи преждевременно заради травма – тревожен сигнал, който тогава изглеждаше временен, но се оказа само началото на дълга и тежка поредица. В онзи момент едва ли някой е предполагал, че годината ще се превърне в непрекъсната битка за завръщане, прекъсвана от нови и нови удари по здравето. Във влакче на ужасите.

Australian Open и „Ролан Гарос“ донесоха едно и също разочарование – Григор не успя да завърши мачовете си от първия кръг, принуден да се откаже заради физически проблеми. Но истинският срив дойде на най-светлата сцена – Уимбълдън.

На 7 юли, в осминафиналите срещу световния №1 Яник Синер, Димитров игра може би най-силния си тенис за сезона. Българинът водеше с 2:0 сета, контролираше двубоя и беше на прага на една от най-големите си победи в последните години. И тогава всичко рухна. В началото на третата част тялото отново отказа. Григор напусна корта на „Ол Ингланд Клъб“ със сълзи в очите – сцена, която каза повече от всяка статистика.

Това отказване не беше просто поредното. То увеличи една мрачна серия – пет поредни отказвания в турнири от Големия шлем. А няколко месеца по-късно дойде и друг болезнен край: неучастието на US Open сложи точка на изумителна поредица от 58 последователни участия в основната схема на турнирите от Шлема – най-дългата сред всички активни тенисисти в света.

Месеците извън корта донесоха време за размисъл и тежки решения. През септември Димитров официално се раздели с Джейми Делгадо – треньорът, който беше до него в едни от най-турбулентните години. След края на сезона приключи и дългогодишното му партньорство с Дани Валверду – човекът, под чието ръководство Григор постигна най-големите си успехи. Символичен край на една епоха и начало на нов опит за рестарт.

И въпреки всичко – контузиите, отказванията, спадa в ранглистата – числата разказват и друга история. Григор Димитров завършва 2025 година с положителен баланс: 18 победи и 11 загуби, като почти половината от пораженията са след отказвания. Българинът успя да остане в Топ 50 на света – постижение, което само по себе си говори за нивото му, дори в най-трудните моменти.

Погледът вече е насочен напред. През 2026 година Димитров ще започне отново в Бризбейн – турнир, който винаги е заемал специално място в кариерата му и където е трикратен финалист. Следва Australian Open, а през февруари са планирани участия в силните АТР 500 турнири в Далас и Акапулко.

В Бризбейн ще видим и ново начало извън корта – белгиецът Ксавие Малис ще направи официалния си дебют като треньор на Григор. Бивш №19 в света и носител на три АТР титли, Малис идва с мисията да помогне не просто за победи, а за възстановяване на ритъма и увереността.

След година, в която тялото постави най-големите въпроси, остава надеждата, че 2026 ще даде отговорите, които Григор Димитров заслужава.

